Tot mai mulţi tineri învaţă germana pentru a-şi găsi un loc de muncă

Tot mai mulţi tineri din România învaţă limba germană. Cunoaşterea acesteia a devenit o condiţie aproape obligatorie pentru cei care vor să se realizeze profesional acasă sau în străinătate. Angajatorii pun preţ pe cei care vorbesc germana; asta cu atât mai mult cu cât este limba nativă a celor mai mulţi europeni şi este vorbită în şase ţări continentale.

O simplă căutare pe site-urile de recrutare online din România arată că mulți angajatori sunt interesați de vorbitori de limba germană. Este motivul pentru care crește numărul tinerilor care au început să studieze limba lui Goethe.

"Am observat că pe piaţa de muncă te ajută foarte mult limba germană. Sunt anumite domenii unde, deşi nu ai experienţă, foarte mare faptul că ştii această limbă e un bonus, un plus."

"- Am început de la câteva minute pe zi, apoi am început să mă uit la emisiuni, iar acum câteva ore pe zi, eu consider că sunt suficiente ca să te pui la punct.

- E grea?

- Da, e destul de grea."

Cunoașterea limbii germane, spun specialiștii în germanistică, asigură un acces mai simplu în lumea afacerilor, dar și în cea culturală din țările unde este vorbită.

"Toată lumea vorbește engleza ca prima limbă străină. Dar dacă ne uităm în spațiul nostru, în Europa Centrală, și limba culturii și limba afacerii este în momentul actual limba germană", susţine Janos Szabolcs, de la Universitatea Creştină Partium.

"Este chiar foarte important în zilele noastre ca tinerii să aibă acces la cât mai multe limbi de circulație internațională. Într-adevăr, limba germană va fi întotdeauna din limbile importante în Europa", a precizat Carmen Puchianu, vicepreşedintele Societăţii Germaniştilor din România.

La Oradea, limba germană se vorbeşte în această perioadă mai mult decât în mod obişnuit. Şi asta pentru că oraşul găzduieşte peste 150 de profesori din România, Ungaria, Austria, Germania şi Statele Unite, participanţi la Congresul Internaţional de Germanistică.

"Suntem onoraţi, deoarece în mod normal şi tradiţional congresul se organizează în marile centre germanistice ale României. Dar prin organizarea în Oradea, practic obţinem o recunoaştere din partea colegilor", a declarat Veronica Buciuman, organizatoarea evenimentului.

Germana este limbă oficială în Germania, Austria, Belgia, Luxemburg, Liechtenstein şi în Tirolul de Sud, din Italia.

Reporter: Claudiu Mihuţ

Operator: Norbert Hegedus