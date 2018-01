Traian Bodea, vicepreşedinte CJ Bihor: Bugetul, neafectat prea tare de "revoluţia" fiscală

În acest an Consiliul Judeţean Bihor va avea un buget redus cu doar 1,8 milioane de lei în urma revoluţiei fiscale. O spune vicepreşedintele instituţiei, Traian Bodea, care a precizat că pierderile de aproximativ 27 de milioane de lei cauzate de reducerea impozitului pe venit vor fi compensate de creşterea sumelor alocate de Guvern CJ Bihor. Astfel, scăderea bugetului admistrației județene este neglijabilă în comparație cu Primăria Oradea care raportează pentru acest an un minus de 40 de milioane de lei.

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Traian Bodea, susţine că în acest an instituţia va primi din partea Guvernului pentru cotele defalcate din TVA aproximativ 50 de milioane de lei, cu 26 de milioane mai mult ca anul trecut. Adică aproximativ tot atât cât e minusul cauzat de reducerea impozitului pe venit.

„Cu alte cuvinte, din punct de vedere al veniturilor, judeţul Bihor nu are de pierdut. Ba dimpotrivă, având în vedere că am semnat şi contractele pe PNDL am fost susţinuţi din partea Guvernului inclusiv cu bani pentru aeroport.”

De altfel, bugetul judeţului Bihor pentru acest an este aproape gata. Preşedintele ALDE Bihor Traian Bodea spune că acesta va putea fi consultat pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor până cel târziu vineri. Bodea crede că acesta va fi votat în plenul CJ, chiar dacă, în continuare, numărul consilierilor alianţei PSD-UDMR ALDE şi cei ai PNL este în continuare egal.

„Până la urmă cei 17 consilieri ai PNL sunt aleşii bihorenilor. Nu văd de ce s-ar bloca bugetul judeţului Bihor pentru faptul că tot ei nu vor să valideze un consilier de la PSD.”

În urma revoluţiei fiscale, bugetul Consiliului Judeţean Bihor în acest va fi diminunat cu puţin peste 1,8 milioane de lei.

Reporter: Adrian Ciucuriţă

Operator: Constantin Gheorghiţă

Editor web: Adrian Laboş