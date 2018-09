Ultimele cumpărături înainte de începerea şcolii. Marile magazine sunt pline de copii şi părinţi

Cu doar câteva ore rămase până la începutul anului școlar, "vânătoarea" de rechizite a intrat în linie dreaptă. Marile centre comerciale sunt pline, asta și pentru că retailerii au pregătit multe reduceri, dar și pentru că oferta este diversificată. Bugetul alocat de părinți începe de la 150-200 de lei și poate ajunge chiar și la 600 de lei.

În Oradea, mulți dintre părinți au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri, așa că au umplut magazinele în ultimul weekend înainte de începerea anului școlar. Au plătit sute de lei pentru rechizite, chiar dacă marile magazine s-au întrecut în oferte.

"- Aveți multe de cumpărat?

- Ffoarte multe. Acum începem clasa a V-a și totul ne trebuie.

- V-ați făcut un calcul cam cât vă costă?

- Ne costă, 200 de lei, 200 și.

- Ghiozdan anul acesta cumpărați unul nou?

- Da, chiar am cumpărat, e ieftin și ne place. Este și la 100 de lei, 200 de lei, nu ne prea uităm", spune mama unui elev.

”- Am cumpărat caiete, rechizite, de toate.

- Aveți mulți copii la școală?

- Am numai două. Am avut șase, dar au ieșit tot pe rând și acum mai am doi.

- Cam cât de mare a fost bugetul anul acesta? Ați cheltuit mult?

- Vreo 600 de lei numai pe caiete. Încă mai trebuie cărți, că am una la liceu și ne așteptăm la cheltuieli mari și anul ăsta", explică un alt părinte.

Părinții s-au gândit la necesitățile copiilor, dar au ținut cont și de pretențiile acestora. În cazul ghiozdanelor, prețul începe de la 10 lei și poate să ajungă la aproape 300 de lei.

"În magazine sunt zeci de modele din diverse materiale și de diferite dimensiuni. Găsim însă și ghiozdane gata echipate care conțin mai multe caiete, creioane, penar și alte accesorii necesare copilului în prima zi de școală", a relatat Anca Deac, jurnalist Digi24 Oradea.

"- La ce te uiți, când alegi, de exemplu, ghiozdanul?

- La ghiozdanele Barcelona sau Batman.

- Deci cele care au imprimeuri cu desene animate sau cu personajul preferat?

- Da", recunoaşte un băiat.

Dacă unii și-au calculat cumpărăturile până la ultimul bănuț, alții sunt dispuși să cheltuie oricât ca să le facă pe plac celor mici.

”- Cum vi se par prețurile?

- Sunt care sunt ok, sunt care sunt mai așa.

- Aveți un buget înainte de începutul anului, cât ar trebui să cheltuiți?

- Nu, pentru copiii mei nu contează cât dăm.”

Copiii au căutat rechizitele cele mai colorate, dar și pe cele imprimate cu personajele preferate. Cele mai simple caiete costă câteva zeci de bănuți.

"- Când alegi caietele, ce te interesează, ce preferi?

- Unele desene să nu se repete, să fie diferite caietele", spune un elev.

În Bihor, peste 90 de mii de elevi vor începe școala pe 10 septembrie.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi

