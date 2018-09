Un licean din Oradea a învăţat cum să facă prognoze meteo după ce a fost martor al unei tornade

Pasionat de fenomenele meteorologice, un elev orădean realizează prognoze meteo, uneori mai precise decât cele emise de către specialiști, spune el. Alex Trandafir a învățat singur, din cărțile de specialitate, cum să interpreteze hărțile cu date meteo, dar și cum să prevadă evoluţia vremii.

Alex Trandafir este elev în clasa a XI-a la Colegiul Național "Emanuil Gojdu" din Oradea și are ca pasiuni natura, voluntariatul și meteorologia. Ultimul hobby l-a descoperit pe când era în clasa a IV-a, când a fost martor la o tornadă pe care a surprins-o în Băile Felix. Atunci s-a hotărât că trebuie să afle totul despre tipurile de nori și ce înseamnă fenomenele meteo.

"Am început să învăț dicționarul internațional al norilor și am dat de un grup de pasionați de meteorologie pe un site de socializare unde am găsit și mai multe materiale didactice și așa, în timp, am învățat până am ajuns în momentul în care am putut să fac o prognoză", spune Alex Trandafir.

De atunci, Alex a început să se documenteze din cărţile de specialitate și a interacţionat cu alţi pasionaţi. În timp, a ajuns să poată realiza analize şi prognoze meteorologice pentru vremea severă. Tânărul urmăreşte zilnic hărţile cu date meteorologice, iar atunci când pare că se conturează un fenomen extrem, cu două-trei zile înainte, întocmeşte o analiză detaliată pe care apoi o publică pe pagina de facebook West Storm România.

Primele prognoze le-a realizat în urmă cu trei ani, însă cea din toamna anului trecut i-a adus cele mai multe cuvinte de laudă din partea celor care împărtășesc aceeași pasiune.

"Nu erau întotdeauna foarte reușite și în timp chiar am început să prind respect de la ceilalți oameni, ceilalți pasionați, au început să se aboneze la pagina mea, să-mi spună că fac prognoze de calitate și cred că apogeul paginii a fost anul trecut, când a avut loc acea furtună în 17 septembrie în Vestul țării și practic am explicat ce s-a întâmplat", povesteşte Alex.

Tânărul povestește că, uneori, prognozele sale au fost mai precise decât ale specialiștilor.

"S-a întâmplat chiar de mai multe ori, dar nu pot să spun că ei nu își fac treaba bine, pentru că ei practic trebuie să facă o prognoză pentru toată țara și în momentul în care ar face o prognoză și ar alarma populația și după aceea evenimentele nu s-ar întâmpla cum ei au prognozat, ar avea mai mult de suferit, cred eu."

Diriginta lui Alex, Daniela Berchez, este cea care îl susține permanent, mai ales că este cea care se ocupă de proiectul GojdiȘtiința, unde elevii au ocazia să înveţe lucruri practice: "Are un puternic sentiment al responsabilității personale, este extrem de pragmatic și probabil, ceea ce l-ar defini cel mai mult, este extrem de implicat. S-a potrivit foarte bine pasiunea lui cu ceea ce noi am început în cadrul proiectului."

Pentru viitor, Alex îşi doreşte să lanseze o serie de proiecte pe domeniul meteorologiei, iar printre acestea se numărul cursul "Thunder Generation" care va cuprinde trei workshopuri.

"Al treilea tip de workshop care cred că îi va capta pe toți, va fi face to face cu natura, în care îi voi lua practic pe toți participanții, vom merge într-un punct panoramic și în momentul în care se va anunța un moment mai deosebit, o să vedem evenimentul în fața noastră. Sunt sigur că ei vor putea învăța mult mai mult așa, văzând, decât din teorie."

Alex Trandafir vrea să urmeze cursurile Facultății de Geografie-Turism, iar după terminarea studiilor, visează să ajungă la catedră.

Reporter: Anca Deac

Operator: Gabor Szilagyi

Etichete:

,

,

,

,

,

,