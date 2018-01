Un sătmărean, singurul român participant la Dakar 2018, primit de colegi cu tort şi aplauze

Emanuel Gyenes, singurul motociclist român care a participat la Raliul Dakar 2018, a fost primit cu tort și aplauze de colegii săi de la muncă. După 2 săptămâni în care a parcurs 9 mii de kilometri prin America de Sud, Mani a încheiat celebra cursă pe locul 23. Cu umor și nonșalanță, tânărul sătmărean le-a povestit jurnaliștilor Digi24 despre cea de-a opta sa experiență la raliul Dakar. A recunoscut că ediția din acest an a fost de departe cea mai grea de până acum.

Foto: arhivă personală Emanuel Gyenes

Aplauzele celor care îl cunosc şi îl susţin au răsplătit performanţa pe care Emanuel Gyenes a înregistrat-o la a opta participare consecutivă la celebrul raliu Dakar. Mani, cum îi spun prietenii, a terminat pe un onorabil loc 23 după 14 zile de concurs prin America de Sud și 9000 de kilometri în șaua motocicletei.

"Primele 6 zile am avut foarte multe dune, ne-au dus în Peru. După aceea am avut probleme cu frigul, în Bolivia, și cu altitudinea mare. Am ajuns până la 4800 de metri altitudine, iar după, când am ajuns în Argentina, acolo a fost căldura prea mare", povesteşte sătmăreanul.

Mani spune că, dincolo de experiența motociclistului, ambiția și determinarea sunt cele care fac diferența în astfel de competiții.

"Când sunt în timpul cursei nu-mi doresc, de fapt, să fiu acolo că este un concurs foarte greu. Au fost și zile în care am făcut 930 de kilometri pe zi și am stat 13 ore, 13 ore și un pic pe motocicletă."

La ediția din acest an a Raliului Dakar au participat în total 190 de concurenți din toată lumea. Mai bine de jumătate au abandonat pe parcurs; nu și Emanuel care s-a încăpățat să ajungă la final, în ciuda tuturor obstacolelor.

"Am avut o căzătura mai mare și acolo s-a avariat motocicleta. Pe moment am reușit să repar și să fac ca să îmi continui cursa", povesteşte Emanuel Gyenes.

"Are o energie care probabil nu se vede, așa, prin afară. Este foarte, foarte ambițios, este un sportiv foarte etic, cinstit, când era cazul și-a ajutat chiar și colegii", spune Tamás Ilonczai, colegul lui Emanuel.

Dincolo de premiile obţinute la diferite concursuri moto, Emanuel Gyenes are și un vis: să adune cel puțin 10 participări la prestigioasa competiție pentru a deveni, la rândul său, una dintre "legendele Dakar".

Reporter: Izabela Jurasko

Operator: Kristian Kosa

Editor web: Adrian Laboş