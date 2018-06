VIDEO. Fiesta la Oradea, după ce CSM a câştigat Liga Naţională de baschet

Peste 2000 de orădeni au urmărit pe un ecran uriaş meciul al patrulea din finala Ligii Naționale de baschet masculin. S-au strâns în Piaţa Unirii cu o oră înainte de startul partidei şi au stat cu sufletul la gură la fiecare acţiune a favoriţilor. Victoria CSM la Bucureşti a declanşat fiesta şi în Oradea.

Înainte de meci jucătorii antrenați de Cristian Achim le-au trimis video-mesaje fanilor prin care le-au mulțumit că le sunt alături.

Meciul a fost trăit la intensitate maximă și fiecare reuşită a favoriţilor a fost însoţită de strigătele de bucurie ale celor prezenți în centrul orașului.

„Foarte mari emoții, sunt mândru că am câștigat! Bravo băieților, am avut emoții. Deși nu era ultimul meci, cel decisiv, e bine că am câștigat.”

„A fost greu, dar suntem campionii României și asta e tot ce mai contează acum. Felicitări băieților, lui Achim și întregii echipe!”

„Ne-am fi bucurat și dacă venea un meci decisiv la Oradea, dar e bine că am câștigat și așa.”

Miercuri, noii campioni ai României vor ajunge acasă și vor fi premiați pe o scenă amplasată în centrul orașului. În Piaţa Unirii sunt așteptați toţi cei care vor să se fotografieze cu trofeul și cu jucătorii lui Cristian Achim.

Reporter: Claudiu Mihuț

Operator: Florin Lucuța