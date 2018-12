VIDEO. Oradea a îmbrăcat haine de sărbătoare. Cum arată Târgul de Crăciun deschis azi

S-a dat startul Târgului de Crăciun de la Oradea! Momentul a fost marcat de aprinderea luminițelor de Crăciun. Mii de orădeni au venit încă din prima seară a târgului în Piața Unirii pentru a se bucura de luminițe, patinoar și de concertul live susținut de Inna. Târgul de Crăciun de la Oradea se va încheia în noaptea de Revelion.

Numărătoarea inversă a început la ora 18, când sute de orădeni au numărat împreună clipele până la aprinderea luminilor de sărbători, care a marcat deschiderea Târgului de Crăciun. Anul acesta orașul a fost împodobit cu 14 kilometri de ghirlande și peste 300 de medalioane și figurine luminoase.

"Un moment frumos, am dat startul Târgului de Crăciun și am aprins luminițele de sărbători în muncipiul nostru. Ați văzut, înconjurat aici de foarte mulți copii care au fost dornici să numărăm de la zece până când am aprins luminițele de Crăciun", spune Florin Birta, viceprimarul municipiului Oradea.

"Toți oamenii în față numărau 3, 2, 1, era o emoție specială și dintr-o dată totul s-a luminat, a fost de vis", s-a bucurat un copil, în timp ce altul a recunoscut: "Îmi place bradul, pentru că mi se pare cel mai important în Piața Unirii. Este foarte înalt și plin de luminițe!"

"Primul moment când am văzut luminile, am venit la poze, copiii sunt foarte bucuroși, am venit și noi în același timp, am venit la poze. Suntem bucuroși că s-a deschis târgul, în sfârșit", spune un orădean.

Zeci de copii, adolescenți și tineri au dat năvală încă din primele minute pe patinoarul amenajat în piață, una din principalele atracții ale târgului.

"- Cum e patinoarul de aici?

- Bine, nu-i deloc stricat.

- Ai căzut?

- Da, de multe ori!"

"De o săptămână, cam așa ceva, am așteptat. Am picat de vreo patru ori deja, dar e ok, e frumos!"

sursă imagini: Vasile Valcan/ oradeainimagini.ro

Pe lângă acestea, pe toată perioada Târgului de Crăciun, vizitatorii se vor putea bucura de tradiții autohtone, concerte live, dar și obiecte și produse tradiționale. Cele mai vizitate standuri au fost cele cu turtă dulce și decorațiuni hand-made.

"Pe scoarță de salcie, pe coronițe de paie, cu mușchi natural, aranjamente, candele parfumate, tablouri cu pietre semiprețioase aplicate. Lucruri făcute cu suflet, din suflet pentru toți cei care vor să își facă casele un pic mai frumoase", și-a prezentat marfa Gabriela Dornia, artist hand-made.

"- Ce ați cumpărat?

- Turtă dulce pentru fetița mea. Foarte frumos, foarte frumos", spune o clientă.

"În special am venit cu turtă dulce artizanală. Avem diferite forme, brăduți - după cum vedeți și pe Moșul l-am adus", a anunțat Elvira Tako, producător de turtă dulce.

Primul artist care a urcat pe scenă a fost Inna. Târgul de Crăciun din Oradea se va încheia în noaptea de Revelion cu focurile de artificii de la ora 24, când vom intra în noul an.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus

