VIDEO. Peste 3000 de orădeni au sărbătorit Centenarul Marii Uniri în centrul orașului

Peste 3000 de oameni au participat la Oradea la evenimentele prilejuite de Ziua Națională a României. Manifestările au început cu o slujbă, au continuat cu depuneri de coroane și s-au încheiat cu o defilare a militarilor și forțelor de ordine. La final participanții au revenit în Piața Unirii, unde militarii le-au oferit porții de fasole cu ciolan.

Acțiunile organizate cu ocazia Centenarului Marii Uniri au început la ora 11, în Piața Unirii din Oradea. După ce autoritățile au salutat drapelul de luptă, corul Filarmonicii din Oradea a intonat "Deșteptă-te, române!"

Un sobor format din trei preoți militari a oficiat apoi un Te Deum: "Dumnezeu să binecuvânteze țara sfântă pe care o iubim atât de mult, poporul român cel bine credincios de pretutindeni și armata cea iubitoare de Hristos! La mulți ani, români! La mulți ani, sfântă Românie!"

Rând pe rând au luat apoi cuvântul parlamentari și istorici.

"A sosit un ceas pe care îl așteptam de veac, pentru care am trăit întreaga noastră viață națională, pentru care am muncit și am scris, pentru care am luptat și am gândit", a spus, în discursul său, Ioan Mihaiu, prefectul județului Bihor.

Apoi a urmat tradiționalele depuneri de coroane.

La ora 13 lumea s-a mutat în Centrul Civic, unde s-a desfășurat o defilare a forțelor de ordine. Sute de militari, pompieri, jandarmi și polițiști au trecut prin fața spectatorilor prezentând tehnica din dotare.

"Mie mi-au plăcut mascații care au mers cu duba."

"Și tehnica de la Salvamont, dar și cea de la SMURD și pompierii au fost fantastici."

"Am fost alături de copii, îmbrăcați în costume populare, trăim și simțim românește."

Imediat după terminarea paradei, oamenii au revenit în Piața Unirii, unde în jurul orei 14 a fost distribuit meniului tradiţional de fasole cu ciolan și varză murată. Porțiile au fost oferite în caserole, în două puncte de distribuţie, la un preț de 5 lei. În acest an, au fost pregătite 2.700 de porţii de mâncare, preparate la popota Garnizoanei Oradea.

Reporter: Claudiu Mihuț

Operator: Ticu Gheorghiță

