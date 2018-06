VIDEO. Proiecţii video pe Palatul Vulturul Negru din Oradea, de Ziua Mondială Art Nouveau

Au fost două zile pline de culoare, muzică, expoziţii şi jocuri de lumini în Oradea, de Ziua Mondială Art Nouveau. În oraşul care are cele mai multe clădiri din România construite în acest stil, localnicii şi turiştii au putut vizita, sâmbătă şi duminică, palatele Art Nouveau ale Oradei. Ropote de aplauze şi exclamaţii de umire au smuls concertele organizate în Piaţa Unirii şi proiecţiile laser pe fațada Palatului Vulturul Negru, simbol al oraşului.

Sâmbătă şi duminică, centrul Oradei a devenit un adevărat magnet pentru iubitorii de frumos. Mii de persoane au avut ocazia să intre în palatele oraşului, care şi-au deschis larg porţile pentru localnici şi turişti.

În Palatul Episcopal Greco-Catolic au fost admirate vitralile și mobilierul, în timp ce Palatul Vulturul Negru a atras cel mai mare număr de vizitatori.

"E impresionant! Este pentru prima dată când vin și am rămas surprinsă de frumusețea Art Nouveau din Oradea", spune o turistă.

"E foarte frumos, e superb! Eu am văzut-o în urmă cu trei ani și am rămas șocat de frumusețea ei", mărturiseşte un vizitator.

"Prima dată luăm pulsul publicului orădean și am rămas uimiți de felul în care acesta a răspuns acestor vizite

ghidate. Timpul este destul de scurt, așa că informația trebuie să fie compactă", a precizat Ramona Novicov, critic de artă.

Trecătorii au putut compara moştenirea Art Nouveau a Oradei cu cea a altor oraşe alături de care se află într-o reţea internaţională.

"Avem ocazia să vedem aici, în Piața Unirii, palate europene Art Noveau din Europa: din Zagreb, Blegrad, Ljubliana,bSubotica. Oradea se înscrie și ea printre aceste orașe", a precizat Angela Lupșea, organizatoarea evenimentului.

Cei care au ajuns în Piața Unirii spre seară au avut ocazia să participe la un concert al Filarmonicii din Oradea şi să admire spectaculoase proiecții video 3D pe fațada Palatului Vulturul Negru.

"Foarte frumos, impresionant și chiar mă bucur că avem asemenea momente în orașul nostru, având în vedere că este foarte important să dezvoltăm cultura, artele."

"- Deosebit.

- Ați văzut un altfel de palat, în seara asta.

- Da, da, un altfel de palat, mult mai frumos și reușit spectacolul."

"Video mapping-ul este o tehnologie, hai să zicem, multimedia, prin care animațiile sunt create special pe arhitectura clădirii pe care se face proiecția video", a explicat Dorel Naste, director de creație.

"Am cerut un brief despre ceea ce înseamnă ziua Art Nouveau în Oradea, am văzut ce s-a întâmplat anii trecuți, am preluat toate detaliile, am făcut un set-up de lumini, muzică, cât și partea de video-proiectare", a completat Lucian Frâncu, manager de proiect.

Duminică, programul a început la ora 16 cu vizitarea palatelor Art Noveau. Înscrierile s-au putut face pe loc în Piața Unirii.

Curentul Art Nouveau s-a dezvoltat din 1880 până la începutul Primului Război Mondial în vestul Europei și în Statele Unite.

Bogatul său patrimoniu Art Nouveau a făcut ca în urmă cu șase ani Oradea să intre într-un circuit internațional al orașelor marcate de acest curent, alături de Helsinki, Barcelona, Glasgow sau Budapesta.

Reporteri: Anca Deac, Claudiu Mihuț

Operator: Florin Lucuța