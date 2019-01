Zeci de părinți au venit cu copiii la săniuş, pe uliţele Muzeului Satului din Baia Mare

Au fost chiote de bucurie în Muzeul Satului din Baia Mare, care şi-a deschis porţile pentru copii şi adulţi. Fiecare a fost invitat să îşi aducă o sanie, pentru a retrăi copilăria din vremurile de altă dată. Peisajul de vis şi zăpada din belşug au transformat uliţele muzeului într-un adevărat vacarm.

Băimărenii au venit în număr mare pentru a profita de pârtia de săniuş amenajată pe o uliţă a muzeului satului din municipiu.

“- Cum este zăpada?

- E bună, perfectă pentru săniuș. Am renunțat la telefoane, nu a fost greu.”

“Am venit la săniuș, o să ne dăm cu această placă. N-avem săniuță, sper că va fi bine.”

Atât adulţii, cât şi copiii au avut unele probleme în a controla săniuţele.

“- Cum e cu sania?

- Nu mă mai pot ridica.”

“- Cum a fost?

- A fost mai greu? Am venit cu viteză, am făcut curbă și am ajuns aici.”

“- Cum e cu săniuța?

- Foarte frumos, am ieșit din casă, e aer curat, vreme bună, pârtie superbă.”

Conducerea muzeului satului a dorit să le arate celor mici care era cea mai plăcută distracţie în iernile în care bunicii lor erau la vârsta copilăriei.

“Ne-am bucurat să vedem pe părinții care-și amintesc de iernile de odinioară, pe săniuțe, alături de copiii lor, râzând și dând trânte, simțindu-se bine alături de copiii lor”, a remarcat Monica Mare, directorul Muzeului Satului din Baia Mare.

Pârtia amenajată în Muzeul Satului va fi deschisă pe toată perioada vacanţei de iarnă.

Redactor: Bogdan Băcilă

Operator: Kristian Kosa

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,