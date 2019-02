Clădire istorică, lăsată de izbeliște

Clădire veche de 250 de ani din județul Hunedoara, lăsată în paragină. Menționată documentar încă din timpul Răscoalei Ţărănești de la 1784, imobilul monument istoric este o ruină. Pereții groși sunt găuriți, acoperișul și podeaua sparte, iar geamuri nu mai există de ani întregi. Clădirea din Simeria Veche a fost cumpărata de la statul român după Primul Război Mondial. Urmașii boierului de atunci au abandonat-o și apoi au scos-o la vânzare. Pentru că nici nu a fost cumpărată și nici întreținută, construcția stă să se dărâme.

"Clădirea monument istoric a adăpostit una dintre cele mai vechi cârciumi din toată Transilvania, o cârciumă care a funcționat fără întrerupere mai bine de două secole", Andrada Velciov, jurnalist Digi24 Timişoara.

Situată în Simeria Veche, clădirea a fost de-a lungul vremii martor al tuturor evenimentelor istorice. Le-a supraviețuit, până în urmă cu 1 deceniu, când a fost lăsată de izbeliște de proprietari.

"Apare pentru prima dată menționată în documente în legătura cu răscoala de la 1784, când se spune că au fost dărâmate toate cârciumile de pe malul Streiului, ulterior apare și ca garnizoară în timpul revoluției de la 1848, este menționată și în legătură cu evenimentele din primul război mondial când este bombardat podul de peste Strei", povesteşte Daniel Iancu - istoric.

Compusă din mai multe corpuri de clădire și cu o curte încăpătoare pentru caii drumeților care poposeau aici, cârciuma de la Simeria Veche este un punct de reper al zonei.

"Eu m-am născut în 1938, așa m-am născut, așa am cunoscut-o. Aici erau grajduri, s-o stricat tot, s-o dărâmat tot, grajdurile, cai...", îşi aminteşte Ioan Barbu, localnic.

"Aici am înțeles că se schimbau poștalioanele înainte. Era la răscruce de drumuri? Da, păi drumul pe aici trecea înainte, aici a fost pod peste Strei înainte, pod de lemn".

Urmașii boierului care a cumpărat clădirea după Primul Război Mondial au abandonat-o și au scos-o apoi la vânzare. Nimeni nu s-a arătat interesat să o cumpere, nici măcar primăria, deşi clădirea este monument istoric. Acum, fosta cârciumă din Simeria Veche a ajuns ruina de astăzi.

