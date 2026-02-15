Live TV

Jaf într-o benzinărie din Timişoara. Atacator cu cagulă şi cuţit, suspect în alte trei furturi

Jaf într-o benzinărie din Timişoara. Atacator cu cagulă şi cuţit, suspect în alte trei furturi.

Un tânăr care purta cagulă a ameninţat cu un cuţit angajatul unei benzinării din Timişoara şi a fugit cu 1.200 de lei din casa de marcat. Suspectul a fost identificat şi prins de poliţişti la o săptămână de la comiterea faptei, fiind reţinut pentru tâlhărie calificată. Anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi implicat şi în alte trei furturi din societăţi comerciale, potrivit News.ro.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, fapta a avut loc în 7 februarie 2026, în jurul orei 04:25.

„La data de 7 februarie 2026, poliţiştii Biroul de Investigaţii Criminale Timişoara au fost sesizaţi de către un operator al unei staţii de alimentare cu combustibil, din Timişoara, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 04:25, în interiorul staţiei a pătruns o persoană care purta cagulă şi mănuşi, a ameninţat angajatul cu un cuţit şi a sustras suma de 1.200 lei din casa de marcat, ulterior părăsind locul faptei. În cauză, poliţiştii au dispus începerea urmăririi penale sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată”, a transmis IPJ Timiş.

În urma investigaţiilor, poliţiştii au reuşit să îl identifice pe suspect. Este vorba despre un bărbat de 33 de ani, din Calafat, judeţul Dolj, depistat în 15 februarie 2026, în jurul orei 03:10.

„La nivelul biroului a fost constituită o echipă operativă, care a desfăşurat activităţi specifice de investigare, iar la data de 15 februarie 2026, în jurul orei 03:10, a fost depistat un bărbat de 33 de ani din Calafat, bănuit de comiterea faptei. Faţă de bărbat a fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, fiind reţinut pentru 24 de ore şi introdus în arestul poliţiei, urmând a fi prezentat magistraţilor pentru dispunerea unei măsuri preventive”, a precizat IPJ Timiş.

Anchetatorii au stabilit că bărbatul ar fi implicat şi în alte trei fapte.

„Totodată, pe parcursul cercetărilor, au fost probate alte trei fapte de furt calificat şi tentativă la furt calificat din societăţi comerciale, urmând a fi dispusă extinderea urmăririi penale şi cu privire la aceste fapte”, a mai transmis IPJ Timiş.

Bărbatul urmează să fie prezentat magistraţilor cu propunere de luare a unei măsuri preventive, iar cercetările continuă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale.

