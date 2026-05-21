Video La un pas de accident: adolescenți pe trotinete electrice, filmați printre mașini și tramvaie. Polițiștii s-au autosesizat

Instructorii de conducere defensivă spun că impactul poate fi dur, chiar și la o viteză mică, dacă nu există echipament.

Mai mulți adolescenți și tineri au fost filmați în ultimele zile în timp ce circulau haotic cu trotinete electrice pe drumuri intens circulate din Timișoara, ignorând regulile de circulație și punându-și viața în pericol. Imaginile, distribuite masiv pe internet, au atras atenția polițiștilor, care s-au sesizat din oficiu și au anunțat că fac verificări.

Unele dintre cele mai recente filmări au fost realizate pe Centura de Sud a Timișoarei, unde mai mulți copii au fost surprinși circulând printre mașini, într-o zonă cu trafic intens. Un șofer i-a observat în ultimul moment și a încercat să le atragă atenția asupra pericolului, însă aceștia și-au continuat drumul fără să pară impresionați.

Nu este singurul incident surprins în trafic. Alte imagini devenite virale arată un tânăr pe trotinetă care traversează liniile de tramvai din apropierea Sălii Olimpia fără să se asigure. La doar câțiva metri distanță se afla un tramvai aflat în mers, care venea din sens opus.

Potrivit comentariilor apărute online, majoritatea celor surprinși în imagini circulă fără cască și fără echipamente de protecție, în zone aglomerate și pe drumuri cu viteză ridicată. În cele multe dintre cazuri este vorba despre minori.

Toate imaginile au ajuns și în atenția polițiștilor. Reprezentanții IPJ spun că s-au sesizat din oficiu și că fac verificări.

Polițiștii atrag atenția că trotinetele electrice nu trebuie folosite pe drumuri cu trafic intens sau cu limite mari de viteză și recomandă utilizarea pistelor speciale destinate acestora. De asemenea, autoritățile insistă asupra purtării căștii și a respectării regulilor de circulație pentru evitarea accidentelor grave.

Editor : Ș.A.

