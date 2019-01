Muzică live într-un cabinet stomatologic

Pacienții care trec pragul unui cabinet stomatologic din Timisoara sunt tratați cu... muzică, în loc de anestezie. Procedura este unică în Europa de Est. Un meloterapeut le cântă pacienţilor la o orgă electronică, astfel că oamenii se relaxează, li se induce o stare de linişte, iar medicul lucrează mult mai ușor.

Muzica este cântecul sufletului, iar în cazul Ralucăi... a două suflete. Viitoarea mămică stă fără nicio emoţie pe scaunul stomatologic, convinsă că starea de bine îi este indusă de atmosferă.

"Mă simt bine, relaxată și la fel a fost și prima mea experință aici, a fost unică. Deși sunt însărcinată, nu toată lumea în momentul în care spui că ai o problemă la dinți, ridică din umeri. Pentru o gravidă e dificil să ai o durere în plus. În timp ce eram pe scaun, m-am relaxat, la fel și copilul și în momentul în care am plecat m-am simțit energizată", povesteşte Raluca, mămică.

Şi pentru pacienţii care stau la rând aşteptarea este mai uşoară. Scapă de teama de stomatolog şi ascultă un concert live.

"Puțini se folosesc de o resursă așa de benefică pentru suflet, trup și minte. Iar faptul că ai parte de un spectacol live, în sala de așteptare mi se pare genial, inedit. Așteptarea nu mai e atât de grea? Nu mai e atât de grea și e foarte plăcută."

"Am intrat aici, cu o teamă de dentist, dar când am intrat și am auzit muzica, m-a ajutat să îmi recapăt din curaj."

O muzică liniștitoare, odihnitoare, care te îndeamnă la mediatație și uiți că ești pe scaunul medicului stomatolog, nu te mai doare nimic și vii cu drag și altă dată.

Şi medicul dentist spune că lucrează mai ușor și mai eficient, în aceste condiţii.

"Și pentru mine ca medic este ca și cum aș lucra cu o echipă, nu aș lucra singură. Mă ajută să mă concentrez foarte bine, iar pentru pacient cred că e o vindecare complexă. Consider că toate afecțiunile pornesc de la o durere a sufletului, inclusiv cea de dinți, pleacă de la o problemă emoțională. Este un cabinet unic în Europa de Est? Da, cu muzica live și meloterapie este singurul", spune Miruna Iovu - medic stomatolog.

Cel care se ocupă de atmosferă este Gheorghe Iovu. El compune melodiile terapeutice şi le interpretează. Cântecele lui au ajuns şi peste hotare.

"A fost ceva spontan. Nu am crezut vreodată că pot să creez muzică terapeutică. Se naște pe această muzică, am prezentat multe lucrări și la New York și s-a considerat că e ceva ce nu se explică, este ceva unic. Această muzică se adresează în primul rând, sufletului. Ca să ajungi la suflet este foarte greu și dificil, iar la suflet ajungi numai prin mângâiere", explică Gheorghe Iovu, meloterapeut.

Zeci de persoane vin zilnic la cabinet pentru tratamentul stomatologic ce include şi terapie prin muzică.

