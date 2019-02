Nadăș, satul retrocedat

Cele 700 de suflete din satul Nadăș, din județul Arad, trăiesc șI acum, cu grija că toată Agoniseala lor de o viața poate dispărea într-o clipită. Satul este retrocedat aproape în totalitate unei familie care si-a cerut drepturile la moștenire în instanță. Si le-a primit. Cea mai recenta hotarare in acest caz aparține Tribunalului Olt, care a decis ca peste 8.700 de hectare de pământ din localitatea arădeană să reintre în proprietatea lor. De oamenii care locuiesc în sat, încă nu se știe nimic.

„Bace Ioan bună ziua! Să trăiești!"

Domnul Ioan are 72 de ani și trăiește în Nadăș de când s-a născut. Ne prezintă casa în care au crescut strămoșii săi și în care și-a crescut, la randu-i, și cei 6 copii, impreuna cu soția sa. Povestește că înaintașii lui au ridicat locuința cu mâinile proprii.

"Dorința mea e să plece, să ne lase că merg la pușcărie, că merg nu mă interesează, dar să lase Nadășul în pace. Deci fără hoți" , spune Ioan Popovici - locuitor din Nadăș.

Ne arată acte primite de la străbunici, dar și hărți care atestă faptul că este proprietar.

„Am tăiat de aici (nr. lemne) și mâncam aici. Colțeii au venit de aici pe drumul acesta și au venit aici la noi. De unde tăiaâi lemne? Zic de la mine. Păi cum așa? Nu ne-ați anunțat. Dar cum să te anunț când sunt de la mine din proprietate?"

În primăvara anului trecut a fost prezent în fața Tribunalului Olt atunci când mai mulți săteni au intrat în greva foamei, acum nu mai știe ce să facă. Pare sleit de puteri și sătul de sistemul în care își duce traiul.

"De aici m-am dus la școală aici m-am născut și aici am venit."

În aceeași situație sunt toți sătenii din Nadăș. Pe uliță atmosfera este apăsătoare, oamenii se tem de ziua de mâine, se tem că agoniseala lor de o viață se poate duce pe apa sâmbetei.

"Am cumpărat terenul și am contract, dar nu știu cum se poate și eu să am contract și altu să aibe contract pe acest teren. Motivul, mă gândesc, că îi ceva pe dedesubturi cu șmecherii."

"Da, am ajuns în situația în care terenul de sub casă nu e a nost e al lor."

"Dăm timpul înapoi și ajungem în anul 2006, atunci Judecătoria Ineu a dat o sentință, prin care familia Colțeu primește aproape toate terenurile din satul arădean. După mai multe procese și termene, soluția finală a fost dată de curând de Tribunalul Olt", Mihai Vălușescu - jurnalist Digi24.

Astfel, peste 8.700 de hectare din sat au reintrat în proprietatea familiei care le ceruse.

"Asupra modului în care au fost întocmite actele de moștenire, sătenii au dubii", spune Vasilica Coroiu - avocatul sătenilor.

"Cum s-a prezentat acum nu s-a ținut cont absolut de nimic deci nu s-a ținut cont de sentința penală care practic le-a luat tot dreptul în ceea ce privește testatemntul acul testamentar și toate înscrisurile au fost anulate nu s-a ținut cont de treaba asta, nu s-a ținut cont de proprietățile noastre."

Soarta localnicilor rămâne în continure incertă, își vor duce zilele la fel, cu gândul că într-o zi, totul va dispărea, asemeni unei iluzii.

„Destul că aici la noi e o dezordine nemaicompletă, nu se respectă dreptul de proprietate în satul Nadăș."

