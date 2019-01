Nestlé pleacă din Timișoara, după 19 ani

Nestle îşi închide până în luna mai fabrica de la Timişoara, după aproape 20 de ani în care colosul elvetian a produs aici dulciuri şi băuturi. Anunţul a fost făcut în această dimineaţă de reprezentanţii Nestle, care au, în oraşul de pe Bega, aproape 400 de angajaţi. Aceştia vor fi disponibilizaţi şi vor primi salarii compensatorii în funcţie de vechime.

„Napolitanele produse la Timișoara timp de 19 ani vor deveni istorie. Specialiștii numesc mutarea, relocare și spun că previziunile pentru anul 2019 nu sunt tocmai fericite” - Mihai Văluşescu, jurnalist Digi24 Timişoara.

Acum sunt negocieri între sindicalişti şi patronat. Potrivit unor informaţii Digi24, contractul colectiv de muncă ar prevedea faptul că angajatul cu o vechime mai mică de un an nu beneficiază de niciun salariu compensatoriu, cei cu vechime între 1 şi 3 ani ar urma să primească 3 salarii compensatorii, iar cei între 3 şi 5 ani - 6 salarii.

„Trebuie să notifice sindicatele salariaților cu privire la metodele și mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariați. + După aceea trebuie să notifice ITM-ul și AJOFM-ul”, precizează Ileana Tomoiagă, inspector șef adj. ITM Timiș .

La baza luării deciziei închiderii fabricii au stat, susţin unii dintre angajaţii companiei, infrastructura, dar şi fiscalitatea. "Pe plan local, Nestlé își desfășoară activitatea pe o piață care trece printr-o perioadă de schimbări rapide, caracterizată de noi tipare de consum și deficit de muncă, într-un mediu competitiv", au anunţat reprezentanţii Nestlé .

Specialiştii economici aduc în discuţie şi şomajul din Timiş care tinde spre zero, dar şi măsurile guvernanţilor de majorare a salariilor care duc la creşterea cheltuielilor de personal, un alt motiv pentru care firmele cu capital străin preferă să plece din ţară.



„Corporația elvețiană Nestle, practicând ceea ce se numește inteligență strategică are semnale din piață că în viitorul proxim ceea ce până ieri alaltăieri era avantaj competitiv se poate pierde si la modul concret acest avantaj se pierde în România, mai ales în zona noastră datorită faptului că au fost luate politici guvernamentale fiscale nu tocmai inspirate care foarte rapid fără să aibă la bază un studiu de impact amplifică sau sporesc costurile. Dacă aceste politici fiscale ar fi mai prudente, mai previzibile în așa fel încât corporațiile să poată să facă o previziune asupra indicatorilor de performanță, atunci acest lucru nu s-ar fi întâmplat”, explică Ioan Petrișor, profesor de economie.

Primrul Timișoarei crede că legile fiscale introduse de Executiv au dus la plecarea companiei.

„Nu poți să dai pe salarii decât dacă repet, ai suficienți bani încât să suții și investițiile. Există semnale că ar mai pleca și alte societăți? Nu, nici despre Nestle eu nu am știut am aflat de la Digi24”, a recunoscut Nicolae Robu, primarul Timișoarei.



Fabrica de la Timisoara a a produs anual peste 10.000 de tone de dulciuri şi băuturi. Aceasta a preluat un brand de napolitane cu tradiţie in Vest, pe care l-a îmbunătăţit constant. Fabrica Nestlé de la Timişoara se va închide până în luna mai a acestui an.

