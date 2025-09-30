Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la Timișoara, la un eveniment în cadrul căruia a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Șeful statului a avut însă parte de un moment delicat în timpul ceremoniei.

Nicușor Dan a fost întâmpinat de garda de onoare, care l-a salutat. Președintele a vrut apoi să plece, deși urma intonarea imnului național. A fost însă îndrumat, de către unul dintre oficialii prezenți la eveniment, să rămână pe loc.

Șeful statului era însoțit, printre alții de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și de consilierul prezidențial Luminița Odobescu.

Nicușor Dan a participat la Timișoara Cities Summit, reuniune organizată de Dominic Fritz, în cadrul căreia participanții discută despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei, conform Agerpres.

Președintele a afirmat că România şi Bulgaria nu erau pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar că decizia a fost una corectă. El a subliniat progresele vizibile după 18 ani de la integrarea efectivă şi a spus că experienţa României poate fi utilă statelor care aspiră la UE.

