Video Nicușor Dan, încurcat de protocol la un eveniment organizat la Timișoara. Imagini cu fâstâceala președintelui

Nicusor Dan presedintele Romaniei depune o coroana la monumentul "Crucificare" din Piata Victoriei din Timisoara, Marti 30 Septembrie 2025. Inquam Photos / Cornel Putan

Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la Timișoara, la un eveniment în cadrul căruia a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Șeful statului a avut însă parte de un moment delicat în timpul ceremoniei.

Nicușor Dan a fost întâmpinat de garda de onoare, care l-a salutat. Președintele a vrut apoi să plece, deși urma intonarea imnului național. A fost însă îndrumat, de către unul dintre oficialii prezenți la eveniment, să rămână pe loc.

Șeful statului era însoțit, printre alții de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și de consilierul prezidențial Luminița Odobescu.

Președintele a afirmat că România şi Bulgaria nu erau pregătite pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar că decizia a fost una corectă. El a subliniat progresele vizibile după 18 ani de la integrarea efectivă şi a spus că experienţa României poate fi utilă statelor care aspiră la UE.

Editor : C.A.

