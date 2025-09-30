Video Nicușor Dan, încurcat de protocol la un eveniment organizat la Timișoara. Imagini cu fâstâceala președintelui
Data actualizării: Data publicării:
Președintele Nicușor Dan a participat, marți, la Timișoara, la un eveniment în cadrul căruia a depus o coroană de flori la Monumentul „Crucificare”, dedicat eroilor Revoluției din decembrie 1989. Șeful statului a avut însă parte de un moment delicat în timpul ceremoniei.
Nicușor Dan a fost întâmpinat de garda de onoare, care l-a salutat. Președintele a vrut apoi să plece, deși urma intonarea imnului național. A fost însă îndrumat, de către unul dintre oficialii prezenți la eveniment, să rămână pe loc.
Șeful statului era însoțit, printre alții de primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și de consilierul prezidențial Luminița Odobescu.
Nicușor Dan a participat la Timișoara Cities Summit, reuniune organizată de Dominic Fritz, în cadrul căreia participanții discută despre viitorul Uniunii Europene și rolul orașelor în extinderea ei, conform Agerpres.