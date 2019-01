Piept de rață cu spumă de portocale

Pieptul de rață, portocalele, zmeura și țelina pot face dintr-un prânz banal, un adevărat festin culinar. Acest fel de mâncare se pregătește cu desăvârșire în restaurate, însă rezultatul merită orice și poate fi gătit și în confortul bucătăriei proprii.

Pentru acest preparat avem nevoie de următoarele ingrediente: piept de rață, țelină, lapte, unt, ceapă albă, cognac, zmeură, zeamă de portocală, zahăr, lecitină de soia,

cimbrișor, sare afumată, piper și puțin ulei.

"Începem cu legumele pentru piure. Într-o cratiță se pune ceapa cu puțin ulei și se călește până când aceasta devine translucentă, apoi se adaugă și țelina. Legumele se sting cu puțin cognac."

Lăsăm legumele deoparte să fiarbă și ne ocupăm de pieptul de rață pe care îl punem la tigaie.

"Putem să punem apă se pune la fiert și o să punem pentru un plus de gust și niște lapte ca să fie mai gustos."

Lăsăm pieptul în tigaie pentru 5 minute, cât să se opească grăsimea și să se formeze o crustă.

"Când punem rața nu trebuie să avem tigaia încinsă li tot timpul rața trebuie pusă cu pielea în jos, pentru că pielea are foarte multă grăsime și trebuie să își lase grăsimea, nu trebuie să punem ulei pentru că deja ea este mai grasă."

Între timp, pregătim spuma de portocale care îmbogățește preparatul.

"Stingem rața cu cognac o să o flambăm. Și acum o băgăm în cuptor. La 180 de grade cam 6-7 minute."

Preparatul se așează în farfurie, tăiem pieptul de rață și îl așezăm pe sosul de zmeură, apoi cu ajutorul unui poș punem piureul de țelină.

"Aici am pus portocala am pus și lecitina între timp și o blendăm să facem spumă. Scoatem și rața. Putem să o gătim bine făcută, putem să o gătim medie, mediu în sânge la preferința fiecăruia putem să gătim. Noi am ales să o gătim medie."

După ce preparatul este deja în farfurie putem să îi chemăm pe cei dragi la masă.

"Acesta este produsul finit, avem pieptul de rață cu piure de țelină cu zmeură și spumă de porocală. Poftă bună", spuneCodruț Murgu - chef bucătar.

