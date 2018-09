Schimbarea dascălilor, nemulțumirea părinților de la Timișoara

Părinții elevilor din clasa a II-a de la Colegiul Național de Artă "Ion Vidu" din Timișoara au intrat în a treia zi de proteste. Astăzi, împreună cu copiii au venit în fața Inspectoratului Școlar Timiș. Cu scăunele și tăblițe, au simulat, activitatea dintr-o sală de clasă. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că până acum au schimbat 3 învățători, lucru care îi bulversează total pe micuți, spun ei.

Fiul domnului Cristian Cazacu este în clasa a II-a la Colegiul Național de Artă "Ion Vidu" și a schimbat până acum mai mulți învățători. „Nu e normal ca acești copii să învețe din clasa a II-a ce înseamnă facultatea, unde ai tot un cadrul didactic în funcție de ce specializare ai. Nu e normal acest lucru și am făcut petiții, am făcut memorii și până la urmă iată-ne aici. Mulțumim lui Dumnezeu, în clasa I a fost un profesor suplinitor foarte bun. Și după acel an dacă aș fi fost în locul conducerii aș sufla și în iaurt și aș zice hai să văd ce fac cu această clasă să-i ajut în continuare.” a declarat Cristian Cazacu.

Prin acțiunea lor, părinții copiilor de la Colegiul Național de Artă "Ion Vidu" încearcă să stragă atenția asupra problemelor de la școală. Oamenii cer respectarea principiul echității și continuității în procesul de învățământ și își doresc în clasă un învățător care să îi ducă pe elevi până la sfârșitul clasei a IV-a. Părinții vorbesc chiar de discriminare.

„Copiii noștri până în clasa a patra vor ave a mă gândesc vreo cinci profesori și nu există continuitate. De de exemplu în clasa A sunt mai mulți copii de profesori. Aceștia au profesori titulari, au continuitate. La ei nu se schimbă nimic și la noi se schimbă în fiecare an. Aceasta este nemulțumirea noastră.” spune alt părinte.

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Timiș nu sunt de acord cu modul de protest ales de părinți și spun că locul elevilor nu este în stradă. Oficialii mai adaugă că că părinții au păreri preconcepute față de profesorii copiilor lor.

„Nu pot să spun că părinții au dreptate sau că nu au dreptate. Este foarte greu să evaluezi un cadru didactic când nici nu l-ai lăsat să intre la clasă. Dumnealor au venit la mine în urmă cu două săptămâni, când nici nu îl cunoșteau pe acest om. Doamna profesor nu a intrat la clasă, nu cred că a putut să le dovedească că are un comportament neadecvat față de copiii dumnealor pentru că nu a intrat la clasă.” declar Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș.

Dacă doleanțele părinților nu vor fi soluționate, aceștia sunt hotărâți să continue protestele în școală, însă copiii vor merge la ore de săptămâna viitoare.

