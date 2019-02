Specie nouă de rac, descoperită de un timişorean

O nouă specie de rac a fost descoperită de un profesor din Timișoara, după mai bine de 10 ani de studii. Specia se numește Racul Bihorean și trăiește doar în România, în Munții Apuseni. Cea de a şasea specie de rac din Europa a fost confirmată de comunitatea internaţională. Specialiștii aprobă faptul că racul bihorean are trăsături unice şi că nu a fost cunoscut până acum, astfel că a fost introdus în Catalogul Internațional al Speciilor de Animale.

"Racul Bihorean este copilul meu ca să spun așa este specia pe care eu am botezat-o, eu am am descoperit-o ca să spunem nu fizic, că ea exista acolo de foarte mult timp. Oamenii de știință sau nu, nu realizaseră că de fapt este altceva și nu Racul de Ponoare așa cum apărea în toate lucrările de specialitate, inclusiv eu până la momentul respectiv", povestește conf. univ. dr. Lucian Pârvulescu.

Lucian Pârvulescu a început să studieze racii încă din timpul doctoratului. Acum este conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara. După 10 ani de la momentul în care biologul şi-a inceput cercetarea, a venit şi confirmarea comunităţii internaţionale. Racul bihorean este o specie necunoscută până acum.

"Trăiește doar în Munții Apuseni în partea vestică a acestora în izvoarele sau în apele de mici dimensiuni în pâraiele Crișurilor", continuă cel care a descoperit noua specie de rac.

"Zona Munților Apuseni o avem aici și populația de raci corespunde cu această regiune foarte strict limitată și iată asta ar fi imaginea din prezent, cam așa ar arăta distrubuția racului în întreaga Europă cu galben se vede linia genetică a Racului Bihorean de astăzi", adaugă profesorul universitar.

După toate aceste studii și cercetări, Lucian a adunat în jurul său o echipă de studenț, care îi împărtpșesc pasiunea, și alături de care dezvoltă proiecte.

"E extraordinar, e de fapt ceea ce fiecare biolog caută cât mai puțină teorie și cât mai multă practică că desigur fără teorei nu ai cum și sunt foarte recunoscătoare acestei posibilități care mi s-a oferit."

"Eu calculez dinstanța parcursă de fiecare rac în diferite zile spre exemplu, într-o zi, la temperatura de 7 grade celsius am un set de 10 poze și trebuie să calculez distanța parcursă de rac de la o poză la alta."

"Mie mi-a fost delegată partea de analiză statistică lucru cu care eu nu eram foarte familiarizat sau foarte pregătit, dar domnul profesor m-a trimis la un curs de master care se ocupă cu așa ceva și de acolo am putut să preiau cele necesare."

Racul Bihorean este a 6-a specie de rac din Europa.

