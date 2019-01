Timişoara | Două studente au creat biblioteci în spitale

"Citești, crești și te însănătoșești!" - este un proiect menit să aducă alinare pe chipul copiilor internați în spitale. Două studente din Timișoara au creat în mai multe unităţi medicale din țară, biblioteci de unde cei mici pot împrumuta cărți în perioada în care sunt trataţi. Specialiştii spun că ideea este binevenită, mai ales că literatura poate fi un leac pentru copiii aflaţi în suferinţă

Larisa și Anca sunt studente în Timișoara. Larisa studiază Mass-media și relațiile publice, iar Anca medicina. Dragostea de carte şi oameni a dat naştere proiectului lor.

"Noi le aducem cu mașina noastră personală și tot cu ea umblăm și prin țară pe unde pe unde punem bibliotecile, ne descurcăm."

Ideea bibliotecilor intraspitaliceşti le-a venit atunci când au văzut câtă nevoie de alinare au copiii internați în cadrul secțiilor de pediatrie.

"Totul a început în momentul în care am efectuat stagiul de practică în orașul meu natal pe secția de pediatrie unde am intalnit o fetita care imi tot cerea carti in fiecare zi sa citeasca pentru a-și ocupa timpul din păcate acolo nu exista o bibliotecaă că cărți ca să îi fie la dispoziția ei. Consider că cei mici trebuie ajutați și trebuie inițiați spre, trebuie să își dezvolte cumva dorința de a citi și dacă sunt infuluențați de micuți sunt sigură că poate deveni o pasiune pentru ei când vor fi mai mari" , spune Anca Duducea - inițiatoarea proiectului.

Bibliotecile conțin cărți pentru fiecare categorie de vârstă, dar și jocuri, 300 la număr. La fiecare trei luni cele două tinere verifică bibliotecile și mai completează cu alte volume donate de oameni cu suflet mare.

"Sunt stick-ere cu proiectul nostru noi le punem pe categorii de vârstă și pe categorii de culori, de exemplu aceasta este pentru 10-14 anișori atunci copiii vor ști că raful acesta este destinat pentru această categorie de vârstă și pentru noi este foarte ușor atunci când venim la trei luni să vedem dacă sunt cărți noi aduse de ei sau sunt aceleași", continuă Anca Duducea - inițiatoare proiectului.

Tinerele şi-au promovat acţiunea pe rețelele de socializare. Primesc acasă colete cu cărţi, iar în timpul lor liber le sortează.

"Primim prin donații foarte multe cărți, dar având în vedere că le aducem în spitale trebuie să fie noi. Primim donații de la persoane fizice, de la firme, de la edituri, dar în special până acum raportul este mai mare din partea persoanelor fizice. Noi încercăm să scoatem copiii din mediul lor, din mediul spitalicesc, adică 4 pereți albi și să și să intre într-o poveste, să-și ocupe timpul să treacă mai ușor peste timpul petrecut în spital", adaugă Larisa Vasile.

Literatura vindecă, spun specialiştii. Copiii se regăsesc în personajele din cărţile pe care le citesc, iar suferinţa este uitată, cel puţin pentru o vreme.

"Literatura, poveștile terapeutice facilitează acestor copii cu atât mai mult, cu probleme de sănătate mentală, înlăturarea stresului, a anxietății, a depresiei. Citind se proiectează pe alte referențiale dând la o parte alte tentații precum lumea virtuală gamingul patologic dependența de tehnologie, de calculatoare", mai spune Laura Nussbaumm - șef secție psihiatrie pediatrică.

În plus, cei mici sunt educaţi să fie altruişti.

"Noi pe fiecare bibliotecă punem un regulament, copiii trebuie să aducă cărțile înapoi sau dacă își doresc una, să aducă alta la schimb, dar să fie nouă și să știe să respecte grupele de vârstă", explică Laura Nussbaumm.

Până acum, tinerele au dotat cu volume şi jocuri Clinica de Neuropsihiatrie Infantilă a Spitalul de Copii „Louis Ţurcanu" din Timişoara, dar şi secții de pediatrie din Jimbolia, Drobeta-Turnu Severin şi Băile Felix. Cei care doresc să doneze, pot lua legătura cu iniţiatoarele proiectului „Citești, crești și te însănătoșești" printr-un simplu mesaj pe pagina de Facebook.

Etichete:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,