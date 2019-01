Timişoara | Părinţii copiilor internaţi plătesc 20 de lei pe zi

Lucrările de la Spitalul de Copii din Timișoara pun în dificultate activitatea unității sanitare. Multe dintre mamele care se internează cu copiii în spital sunt nevoite să doarmă în pat cu micuții. Asta deși plătesc o taxă hotelieră zilnică.

Fiecare mamă care dorește să stea lângă copilul ei mai mare de 3 ani, atunci când acesta este internat în Spitalul de Copii de la Timișoara trebuie să achite o taxă zilnică de 20 de lei, iar suma ar trebui să acopere micul dejun, prânzul și cina, dar și un pat separat. Pe hârtie, spitalul de copii are disponibile 65 de astfel de paturi, în realitate situația este alta.

"Actualmente strabatem o per destul de grea, facem cu finantari majoritati locale, iar spaţiile sunt restrânse şi am acordat spaţiile, în principal, pacienţilor care trebuie internaţi şi atunci am reţinut 45 de paturi pentru mame", explică Mihai Gafencu, purtător de cuvânt Spitalul de Copii "Louis Țurcanu" din Timișoara.

Mai mult, există situații când mamele trebuie să doarmă în paturi mici, alături de copiii lor. Salvarea vine, însă, de la o fundație care a ridicat, în urmă cu câțiva ani, o casă specială pentru părinții a căror copii sunt internați în spital, pentru perioade mai lungi de 4 zile. Aici, se pot gospodări ca acasă. Sunt 16 camere, cu câte două paturi, care mai tot timpul sunt pline.

"Tot timpul am stat cu fetiţa pe secţie, tot timpul am stat cu ea. Practic, stai cu copilaşul în pat. Aţi dori să dormiţi într-un alt pat, noaptea? Da, fiecare părinte cred că îţi doreste, dar nu îşi părăseşte copilul", povesteşte o mămică.

Acestei mămici i s-a pus la dispoziție și o cameră în casa fundației. Tot aici stă, de câteva săptămâni, și o proaspătă mămică a unui băiețel născut prematur: "Am stat cu el ... fiind multe cazuri, internări, am venit aici".

Lucrările la noul corp de clădire de la Spitalul de Copii "Louis Ţurcanu" din Timişoara au început în 2014, iar costul total al proiectului se ridică la 10 milioane de euro, bani care vin de la guvern și Primăria Timișoara. Finalizarea lucrărilor a fost întârziată de intrarea în insolvență a constructorului.

