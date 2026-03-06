Live TV

Noile reglementări în privința jocurilor de noroc sunt acum în mâna primăriilor. Ele pot decide dacă vor funcționa sau nu în propriile orașe. Unele localități au anunțat că le vor interzice total, în timp ce altele vin cu măsuri mai blânde. La Timișoara, de exemplu, autoritățile vor să scoată sălile de joc dintre blocuri.

Un tânăr de 22 de ani din Timișoara a prins gustul jocurilor de noroc încă din adolescență, la o sală care se afla în apropierea școlii. 

„Pe la 14 ani, am intrat în sala de jocuri din zonă, nu mi s-a cerut buletin, nimic, deși, clar, aveam o față de copil. Și am jucat primii mei 10 lei din care am făcut un câștig de 350. Aveam prieteni care, din nefericire, și-au amanetat lanțuri de aur, brățări, ajungeau să aibă în aparat 2.000 - 3.000 de lei”, spune acesta. 

În foarte scurt timp a devenit dependent. A reușit să se lase abia după 3 ani. 

„Ajunsesem, la un moment dat, pe la 15 - 16 ani să spunem că mergem să ne clătim ochii, să vedem fructele cum curg pe ecran. Am băgat un card nepotrivit și am cheltuit 2.000 de lei. Am zis: «Ok, ăsta este momentul în care eu pun stop.» Mă bucur că am reușit să scap, dar, în continuare, am prieteni care sunt prinși în gheara jocurilor de noroc”.

Citește și: „Am pierdut două apartamente”. Tot mai multe orașe din România declară război păcănelelor. Ce spun dependenții de jocuri de noroc 

În Timișoara, sunt autorizate 173 de săli de jocuri de noroc. Trei sferturi dintre acestea, spun autoritățile, funcționează la parter de bloc sau sunt la o distanță mai mică de 500 de metri de zonele unor unități de învățământ. 

Pentru că, acum, decizia de autorizare este, exclusiv, în mâna primăriilor, autoritățile din Timișoara vor un regulament nou, prin care să scoată jocurile de noroc de lângă școli și zone rezidențiale. Vor crearea unor zone speciale pentru astfel de activități. 

Dominic Fritz, primarul Timișoarei: „Eu mă refer aici la poate două sau maximum trei zone în Timișoara, mai degrabă, în zone industriale, acolo, din punctul meu de vedere, putem să dăm o libertate destul de mare și să fie acolo să își desfășoare activitatea de Las Vegas”. 

-„În teorie, mi se pare o idee bună, nu știu exact cu ce soluții o să vină firmele de jocuri de noroc ca să treacă peste chestia asta, poate o să reducă numărul de jucători, într-adevăr”. 

-„Este o decizie mai mult decât bună. Știu că există foarte multe persoane care, din păcate, apelează la astfel de jocuri de noroc, pentru a câștiga bani”. 

Proiectul urmează să fie supus la vot în plenul Consiliului Local din Timișoara.

Citește și Peste 300 de săli de jocuri de noroc într-un singur oraș. Primăria Buzău vrea să le elimine: „Banii buzoienilor se scurg în aparate” 

