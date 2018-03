Doi tineri găsiți împușcați

Doi tineri, o femeie şi un bărbat, în vârstă de 23 de ani, au fost găsiți împușcați într-un bar dintr-o localitate din Arad. Din primele informații, ar fi vorba de o crimă urmată de sinucidere. Descoperirea a fost făcută în această dimineață de un client al localului.

Vestea morții celor doi tineri i-a șocat pe localnicii din Târnova. Oamenii care au venit azi dimineață la local nici nu știau că barul în care își beau cafeaua e locul unei tragedii.

”La ora 8 am sunat proprietarul și zic de ce e închis barul. A zis stai că o sun pe vânzătoare, avea telefonul închis”, a declarat un localnic.

”Am sunat-o pe barmană, telefonul era închis, i-am zis să bată mai tare în geam, în ușă, mi-au zis că cheile se văd pe dinăuntru că e încuiat, și apoi nu știu, ăia doi băieți au sunat poliția, au venit”, a declarat Ioan Farcaș, proprietar bar.

”Atunci au anunțat poliția, au venit aici și acolo pe geamul din spate or deschis, s-au băgat, s-au uitat înăuntru și i-au pe amândoi pușcați acolo. Ea e pe canapea și el e lângă, lângă canapea”, spune un alt localnic.

”(Reporter: ce știți de băiat?) Nu știu, băiat bun, stă în partea aia unde stau eu. (Reporter: vă vine să credeți că a putut să facă așa ceva?) Eu ce să spun, nu îmi vine să cred, de aia am venit să văd ce e adevărat, ce nu e adevărat”, a declarat un localnic.

Din spusele oamenilor, femeia avea un copil dintr-o relație anterioară . A început să lucreze la barul din Târnova de aproape un an, iar la un moment dat a avut o poveste de dragoste cu tânărul în vârstă de 23 de ani. Familia nu știe ce s-a întâmplat între cei doi.

”Se cunoșteau, au și locuit împreună o vreme și s-or despărțit. Acum nu știm ce s-o întâmplat”, a declarat o rudă a tânărului.

Ipoteza anchetatorilor legată de moartea celor doi tineri este aceea a unui omor, urmat de sinuciderea autorului.

”În urma cercetării pe care am făcut-o la fața locului am stabilit că cele două victime, un bărbat și o femeie, ambele născute în anul 1994, au decedat ca urmare a unor plăgi produse prin împușcare. Arma este o armă artizanală, am găsit-o de asemenea la fața locului. O armă artizanală, de vânătoare”, a declarat Sorin Iercoșan, procuror Parchet Tribunal, Arad.

”Victima prezenta mai multe plăgi împușcate la nivelul toracelui și a gâtului, din primele cercetări efectuate la fața locului, a reieșit o stare conflictuală pe motivul victimei de a pleca la muncă în străinătate. Cei doi aveau înainte o relație amoroasă”, a declarat Adrian Șimon, șef Serviciu Investigații Criminale, Arad.

Oamenii legii face cercetări pentru a stabili cu exactitate în ce condiții s-a produs tragedia.

reporter: Cristian Kovacs/ operator: Cristian Kovacs