Elevi de clasa a treia, oameni de știință

Experimente mari făcute de cercetători mici. Îmbrăcați în halate albe, elevii de clasa a treia de la Școala Gimnazială Numărul 24 din Timișoara au învățat câteva legi ale fizicii și le-au pus în practică în cadrul unui laborator de experimente colorate și distractive. BayLab este un proiect educațional al unei companii germane, care încercă să atragă copiii de toate vârstele spre știință.

31 de copiii, îmbrăcați în halate albe și împărțiți pe echipe sunt micii cercetători din laboratorul Baylab de la Timişoara. Cu multă tenacitate și curiozitate, cei mici sunt pregătiți de experimente distractive. Primul pe listă este experimentul culorilor călătoare:

Cu sase pahare din plastic, puțin colorant artificial și câteva șervețele bine împăturite, cei mici vor ajuta culorile să traverseze dintr-un recipient în altul. Procedura durează aproximativ o jumătate de oră. Iar rezultatul...

”Și cam așa arată. (Reporter: Acesta e experimentul vostru preferat sau care este?) Acesta! Pentru că în momentul în care iei apă din ambele, prin șervețele, se transmite. În mod normal, roșu și albastru fac mov, aici e mov. Galben și albastru fac verde, aici este verde”, povestește un elev.

Următorul experiment, denumit ariciul magnetic, a fost cel puțin la fel de atractiv.

Ultimul experiment, mai de grabă pe placul fetelor, a fost unul strălucitor, la propriu.

”Acesta mi-a plăcut cel mai mult, pentru că de obicei îmi plac hainele cu sclipici sau lucrurile cu sclipici”, a spus un elev.

”Avem aici un experiment în care am pus sclipici, o mică jucărioară care acum stă la fund. Și absolut tot sclipiciul pe care l-am pus s-a dus sus la capac, pentru că vrea aer, dar nu am lăsat, am pus la refuz, să nu intre nici măcar puțin aer”, a declarat un altul.

Copiii cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani pot lua parte la experimentele din BayLab. Metodele de cercetare sunt gândite special pentru micii oameni de știință.

”Sunt gândite să fie făcute exact pe ceea ce se poate face și la clasă. Pot să le încerce și acasă, fără existe un pericol real că se întâmplă o nenorocire după aia. Trebuie să aibă puțină grijă și, în general, să nu guste”, a declarat Sorin Bojin, profesor Facultatea de Fizică UVT.

”Scopul este ca copiii să înțeleagă că școala poate să fie și altfel, să le creăm impresia de laborator de fizică, chimie, de aceea au primit halate și mănuși de protecție. Încercarea de-a apropia copii de părinți, și de a face o parte dintre experimentele cu familia acasă și de ce nu, să le dezvolte în școală”, a spus Marcel Petcu, reprezentantul companiei organizatoare.

În această săptămână, laboratorul experimentelor distractive se desfășoară simultan în Timișoara, Cluj și București.

reporter: Mihaela Crețu/ operator: George Ștefăniță