FOTBAL. Primele mutări la Mediaş

Sosirea lui Edi Iordănescu în postura de manager general al celor de Gaz Metan Mediaş a adus şi primele modificări la echipă.

Primele sosiri la Mediaş Au fost cele ale fundaşului Marian Pleaşcă şi a mijlocaşului de 20 de ani Sebastian Mailat. Primul vine pentru a întări flancul drept, acolo unde evoluează Valentin Creţu, în timp ce Mailat a fost împrumutat până la finalul sezonului de la CFR Cluj. Sosirea lui Iordănescu la Mediaş a fost decisivă pentru transferul lui Mailat, el având iniţial o înţelegere verbală cu cei de la Dunărea Călăraşi.

În schimb, au apărut şi primele plecări din tabăra ardelenilor, atacantul Alex Buziuc, şi fundasul Mihai Stancu.

Primul a sosit la Medias in 2014, a evoluat în 71 de meciuri, marcând 8 goluri, in timp ce Mihai Stancu a venit in 2015, evoluând în 34 de meciuri.

Gaz Metan Mediaş va pleca spre Turcia, acolo unde îşi va desfăşura cantonamentul de iarnă sâmbata, de pe aeroportul din Cluj Napoca. Echipa pregătită de Edi Iordănescu va disputa şi 4 meciuri amicale în acestă perioadă de pregătire.

Redactor: Adrian Susanu

www.digi24.ro >

Etichete: