Funicularul din Reşiţa, un pericol

Printre blocuri, peste râul Bârzava şi peste întreagă zonă centrală a Reșiței trece un funicular dezafectat. Acesta a fost construit între anii 1963 şi 1964 şi aducea minereu din munți către fostul combinat siderurgic. În anii 90, el a ajuns în proprietate privată şi dat uitării. A ajuns într-o stare avansată de degradare, este ruginit, plasa este ruptă şi oricând pot cădea bucăți de metal, lemn sau alte materiale din el. Mai mult decât atât, chiar la picioarele bătrânului funicular se află un loc de joacă pentru copii.

”În anul 2014 o bucată de lemn s-a desprins din funicular şi a lovit o fetiță care se plimba cu mama ei prin acest parc. Au trecut 4 ani de atunci şi nimeni nu a luat nicio măsură de punere în siguranța a structurii vechi de peste 50 de ani”, relatează Caterina Ledrer, jurnalist Digi24 Timişoara.

Funicularul trece peste toată zona centrală a Reşiţei, iar trecătorii încearcă să ocolească zona de teamă să nu fie accidentați de bucăți ce pot cădea de pe construcţie.

”Nu e întreținut, e periculos. (reporter: Pot pica bucăți din el?) Bineînțeles. Eu evit zona aceea”, a spus un locuitor.

(reporter: Nu vă e teamă să treceți zilnic pe sub el?) Ne-am obișnuit şi nu avem pe unde să trecem prin alt locul. (reporter: Ce credeți să s-ar putea întâmpla, unde e pericolul? )Să cadă pietre prin găurile alea unde e plasa ruptă”, a declarat un alt trecător.

La finalul anului 2016, administrația Reșiței a făcut un sondaj prin care i-a întrebat pe oameni dacă vor ca funicularul să ajungă în proprietatea orașului. Peste 80% dintre locuitori îşi doresc acest lucru. Acum primăria face demersurile pentru a cumpăra funicularul, evaluat la 180.000 de dolari, şi să îl introducă în circuitul turistic.

”Avem planul de a-l cumpăra, doar că inițial vrem să facem un studiu cu o firmă de profil să vedem dacă putem să-l integrăm în circuitul turistic. Să punem o tiroliană, să punem un bungyb jumpping, să punem un lift care să urce oamenii sus la nivelul funicularului”, a declarat Ioan Popa, primarul Reşiţei.

O astfel de investiție se ridică la aproape 1,5 milioane de euro, bani de care administrația Reşiţei nu dispune. De aceea, autoritățile vor să acceseze fonduri europene.

