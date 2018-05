Instrumentul zeilor, în expoziție la Timișoara

Una dintre harpele folosite timp de 8 ani pentru concertele susține în onoarea reginei Elisabeta a II-a s-a aflat pentru câteva zile la Timișoara. 15 astfel de instrumente, unele dintre ele valorând mai mult decât un apartament au fost expuse în orașul de pe Bega. Instrumentele muzicale au fost aduse din Italia la Colegiul Național de Artă Ion Vidu din oraș pentru o expoziție inedită.

Iris, așa se numește harpa a cărei muzică a încântat capete regale ale Europei. Corzile instrumentului celebru au fost atinse și de tinerii care studiază harpa. Printre ei, și Delia Deaconescu.

"Mă emoționează. Sună foarte bine și mă face să mă simt specială când cânt pe el", a declarat Delia Deaconescu.

Odată cu harpele aduse la Timișoara pentru expoziție, a ajuns și un instrument unic în lume.

Harpa de 60 de mii de euro a fost botezată Shira. Îi aparține Iuliei Moldovan, eleva în clasa a IX-a la Colegiul Național de Muzică Ion Vidu din Timișoara și studentă în anul 2 la Conservatorul din Viena. Pictată manual și împodobită cu aur, harpa a fost fabricată în Italia.

"Mai multe decât mândră de ea. Harpa aceasta este fantastică. Ceva de nedescris. E foarte frumoasă în primul rând și în al doilea rând, un sunet ca al ei nu am mai auzit și am cântat pe harpe de tot felul MUSCĂ Lemnul din care este fabricată cutia de rezonanță este foarte special pentru că este ținut 4 luni la abur, într-o sală iar apoi 12 luni este lemnul ținut la uscat MUSCĂ Aceasta a fost aleasa", a spus Iulia Moldovan.

"În expoziția pe care am programat-o de un an deja, am hotărât să aducem 7 harpe cu pedale și 8 harpe celtice destinate elevilor începători", a declarat Maria Sofroni, reprezentantul producătorului de harpe

"O astfel de expoziție este unică, nu a mai fost așa ceva la Timișoara până acum", a spus Didina Oniga, profesor de harpă la Colegiul Național I. Vidu Timișoara.

Cele mai scumpe harpe din lume pot să ajungă și la 200 de mii de euro. Pentru începători, costurile încep de la 1.500.

