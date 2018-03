Întors în subteranul care i-a ucis doi colegi

S-a întors să muncească în subteranul care i-a ucis 2 colegi la doar 5 luni de când el însuși a fost grav rănit în accidentul produs la mina Lupeni în toamna anului trecut. Raul Cizmașiu are 40 de ani și, în ciuda riscului zilnic, a ales să coboare din nou în mină. A supraviețuit surpării de cărbune din octombrie 2017, după ce a stat îngropat sub un munte de huilă și fier mai bine de 12 ore. De atunci și până acum, procurorii au continuat cercetările. Trei persoane din conducerea Complexului Energetic Hunedoara sunt considerate suspecte pentru ucidere din culpă și ne luarea măsurilor legale pentru siguranța și sănătatea în muncă.

La 40 de ani, dintre care jumătate petrecuți în subteran, și la 5 luni de la accidentul care i-a schimbat viața, Raul Cizmasiu s-a întors la muncă. Recunoaște că, pentru el, nimic nu mai este la fel. Își vede și acum ortacii în fața ochilor și nu se poate împăca deloc cu faptul că nu i-a putut salva.

”Mi-am retrăit toate momentele din viața mea. Am ajuns până la momentul în care, după 5 ore, îmi puneam problema că n-o să mai vină nimeni să ne ajute să ne scoată de acolo. La momentul în care s-a produs ce s-a produs a fost o chestie de o secundă, două în care nu am apucat decât să strig fugiți, că se închide totul pe noi și murim”, a povestit Raul Cizmașiu, miner supraviețuitor.

După accidentul din octombrie, autoritățile au promis dotări mai bune în subteran. Raul Cismașiu nu are încă putere să coboare în perimetrul în care a fost prins de surpare. Colegi de-ai săi spun că de atunci lucrurile în mină s-au mai îmbunătățit, deși munca rămâne la fel de riscantă.

”S-au mai adus niște materiale, s-au mai adus niște stâlpi de susținere, s-au mai făcut câțiva pași în direcția asta, bineînțeles că nu suficienți”, a declarat Cristian Roșu, lider sindicat mina Lupeni.

Ancheta procurorilor a continuat și ea în ultimele 6 luni. 3 persoane din conducerea Complexului Energetic sunt considerate suspecte pentru ucidere din culpă.

”Se efectuează cercetări față de Brânzan Dumitru, în calitate de director la EM Lupeni, Balia Cristian Giani în calitate de inginer șef de producție și Chiuzan Cosmin, director Direcția Minieră CEH. Cei 3 au dobândit calitatea de suspecți, le-au fost aduse la cunoștință drepturile și obligațiile”, a declarat Darius Roman, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Petroșani.

Anchetatorii au folosit și expertiza tehnică făcută de ITM și de specialiștii de la Universitatea din Petroșani. Aceștia cred că surparea a fost provocată și de faptul că abatajul respectiv a fost deschis chiar între alte 2 perimetre de exploatare închise nu cu mult timp în urmă.

”Lucrările făcute de mineri au produs fisuri în stratul de cărbune, iar cantitatea mare de huilă de deasupra abatajului nu a mai putut fi susținută de stâlpii și grinzile din subteran”, relatează Andrada Velciov, jurnalist Digi24 Timișoara.

”Eu tot așa voi rămâne, cu traumele, cu care trăiesc și în momentul de față, colegii mei nu-i mai am, chiar dacă este vinovat x sau y”, a spus Raul Cișmașiu, miner supraviețuitor.

Mina Lupeni, unde mai lucrează acum în jur de 900 de oameni, va intra, la finalul anului, în programul de închidere. În total, la cele 4 exploatări miniere din cadrul Completului Energetic Hunedoara lucrează mai puțin de 4 mii de ortaci. Salariul mediu al unui miner nu depășește 2500 de lei.

reporter: Andrada Velciov/ operator: Tiberiu Mariş