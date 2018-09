„Let's Do It, Romania!” Războiul împotriva gunoaielor

Românii au făcut curățenie generală în weekend, şi nu în casele lor, ci pe stradă, în păduri, în locuri pe care le împărțim cu toții și unde mulți aruncă gunoaie la întâmplare. Voluntarii Let s do it, Romania au mobilizat oameni din toată țara, care s-au înarmat cu mănuși și saci de gunoi, să facă România mai curată, mai frumosă.

Etichete: