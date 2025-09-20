Live TV

Data publicării:
maratonul resuscitarii
Participarea este gratuită și nu necesită înscriere prealabilă. Sursa foto: facebook.com/FpSMURD

Craiova găzduiește sâmbătă prima ediție locală a Maratonului Resuscitării, un eveniment național organizat de Fundația pentru SMURD. Timp de o zi, locuitorii orașului vor putea învăța de la profesioniști cum să salveze vieți.

Inițiat la Cluj-Napoca și extins acum la nivel național, proiectul are ca scop creșterea gradului de conștientizare asupra importanței manevrelor de resuscitare. Evenimentul oferă publicului posibilitatea de a exersa practic gesturile esențiale care pot face diferența între viață și moarte. În doar 30 de minute, participanții pot dobândi cunoștințe care, într-o situație critică, pot transforma un simplu martor într-un salvator.

Statisticile arată că 4 din 5 stopuri cardiorespiratorii se produc acasă, iar fiecare minut fără intervenție scade șansele de supraviețuire cu 10%. Reacția celor din jur este vitală: apelarea la 112 și aplicarea corectă a manevrelor de resuscitare pot salva vieți.

Peste 50 de medici, paramedici, asistenți și voluntari SMURD vor fi prezenți la Promenada Craiova pentru a ghida participanții. Vor exista peste 15 stații practice, dotate cu manechine și coordonate de câte doi instructori. Sesiunile vor dura 30 de minute și se vor repeta pe tot parcursul zilei. Participarea este gratuită și nu necesită înscriere prealabilă.

