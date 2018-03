Medicii care se întorc acasă

Sătui de neajunsurile din sistemul medical românesc, doctorii din România pleacă spre spitale din străinătate. Acolo orele de muncă printre bolnavi și oboseala adunată sunt răsplătite cu respect și salarii decente. Sunt însă și oameni curajoși, care se întorc acasă, hotărâți să lupte pentru însănătoșirea sistemului sanitar românesc. Este și cazul unor medici specialiști de la Spitalul Județean din Timișoara, care au abandonat visul unei cariere peste hotare, pentru că vor să facă performanță aici.

”Merităm să avem un sistem ca și dincolo, pentru că nu este vina noastră că ne-am născut într-un sistem care nu este perfect. Și pentru că dacă nu încercăm să facem ceva, așa o să meargă tot timpul, și niciodată nu o să ajungem la nivel European”, a declarat Corina Georgescu, medic specialist ATI.

Corina Georgescu este medic specialist în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Județean din Timișoara. După doi ani în care a lucrat într-un spital din Irlanda, tânăra a revenit acasă.

”Cât timp am fost în Irlanda, am făcut tot felul de cursuri, de specializări, am participat la tot felul de proiecte, de training-uri, și tot timpul mă gândeam oare cum aș putea implementa asta acasă, la Timișoara”, a declarat Corina Georgescu, medic specialist ATI.

Ca și colega lor, Lavinia și Corina au plecat în Irlanda, încă din perioada rezidențiatului, împinse de dorința de a câștiga un salariu decent.

”Eram un rezident în anul 3 în România, nu știu, aveam un salariu de 1600 de lei, mă ajutau părinții cu banii, cu chiria, nu îmi ajungeau banii, sincer. Făceam destul de multe gărzi și atunci, dar fiind rezidentă mica nu aveam posibilitate”, a declarat Lavinia Trache, medic specialist.

”La un moment dat te saturi să vorbești în altă limbă. Momentan, nu mai consider că aș muri de foame aici, aș fi plecat dacă salariile ar fi rămas 1500 de lei, de la cât am plecat eu. Acum au mai crescut cât de cât și poți să împarți partea financiară, cât de cât, cu foarte multe gărzi trebuie să subliniez, cu partea sufletească”, a declarat Corina Dumbuleu, medic specialist.

Anestezia și Terapia Intensivă este o specializare foarte căutată în spitalele din străinătate. În funcție de țara în care găsesc un loc, rezidenții români pot câștiga între 3.500 de euro și 5000 de euro lunar.

”Dintre ei pleacă în stagii de pregătire în străinătate, un număr mare, dar este benefic pentru ei, merg să învețe acolo și se întorc cu cunoștințe noi. Câți se întorc. Toți se întorc pentru a-și da examenul de specialitate, dar din păcate, din cunoștințele mele, un maxim de 20% rămân în țară”, a declarat Ovidiu Bedrea, medic primar ATI.

”Pentru întreg sistemul sanitar şi de învățământ din românia, faptul că medicii se întorc acasă după stagii de pregătire în străinătate, înseamnă că din punct de vedere a sistemului sanitar suntem pe drumul cel bun. Bolnavii, pacienții noștri au nevoie de medici de o asemenea pregătire profesională şi e păcat ca ei să funcționeze în alte țări, iar noi din cauza condițiilor pe care din păcate nu le+am oferit în ultima perioadă, să cream şi să permitem acest exod al medicilor”, a declarat Marius Craina, manager Spitalul Județean Timișoara.

În fiecare an, 3.500 de medici părăsesc spitalele din țara noastră și aleg să profeseze în străinătate.

reporter: Mihaela Crețu/ operator: Dan Petcu