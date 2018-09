Mii de semnături ale campaniei „Fără penali", anulate

Jumătate din semnăturile din cadrul campaniei „Fără penali în funcţii publice" au fost anulate în mai multe localități din Timiș. Reprezentații USR acuză că la Lugoj, de exemplu, au fost invalidate 50% din semnături, iar la Comloșu Mare a fost anulat întreg dosarul. În timp ce responsabilii campaniei susţin că motivele sunt neînsemnate, edilii spun că nu au făcut altceva decât să respecte legea.

Reprezentanţii USR Timiş se plâng că motivele pentru care semnăturile din campani „Fără penali în funcţii publice" sunt fie nejustificate de reprezentanţii primăriilor, fie sunt invalidate pentru greşeli minore.

„Majoritatea au fost invalidate pe motive de genul lipește al doilea prenume, lipsește un număr de la o adresă . Sunt justificate dacă vrei să fii foarte foarte riguros. Legea nu prevede în mod explicit că pentru lipsa unui prenume, semnătura trebuie anulată. Pe Lugoj este cel mai mare abuz, sunt anulate 1.110 de semnături. Pe lângă faptul că ne-au anulat 50% din semnături, nu ne-au spus ce semnături au fost anulate" a declarat Dan Reşitneac - responsabil de campania „Fără penali în funcţii publice"

În replică, edilul minicipiului Lugoj susţine că nu e vorba de niciun abuz. „Din cele 2252 de semnături au fost validate 1147 și au fost invalidate un număr 1105 pentru mai multe motive. În primul rând, nume și prenume scrise incorect sau incomplet, adresa de domiciuliu sau adresa de reședință este incorectă sau incompletă... Exact ca în lege am distribuit atunci când am primit dosarul cu ele, la Evidența Populației care are situația exactă în Municipiul Lugoj" spune Francisc Boldea, primarul din Lugoj.

Chiar și edilul localității Comloșul Mare susține că a motivat anularea întregului dosar, ba mai mult acuză la rândul lui reprezentații USR de nerespectarea legii. „A fost anulat întreg dosarul conform legii, întrucât nu se face un dosar pe tot luatul, ci se face pe fiecare localitate în parte. Eu nu am făcut altceva decât să respect legea. Nici nu se pune problema de un abuz, mi se pare un abuz din partea lor. Pe listele respective au și copii sub 18 ani, care nu mi se pare normal sau să strângi semnături într-un restaurant în Jimbolia de către o altă persoană și să semneze pe tabel jos că a strâns altcineva semnături, nu mi se pare corect." declară Ovidiu Ștefănescu, primarul din Comloșu Mare.

Situația este similară și la nivel național. În Constanța, aproximativ 6.000 de semnături au fost anulate nemotivat, susține reprezentatul USR. Iniţiativa cetăţenească „Fără penali în funcții publice" a strâns un milion de semnături în toată ţara, şi urmează să ajungă în Parlament.

reporter: Gabriela Halmi/ operator: Dan Petcu

