O femeie din Galați a fost arestată preventiv, după ce a încercat să-și omoare soțul

banda politia nu treceti
FOTO: Inquam Photos/ George Călin

O femeie din judeţul Galaţi a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de tentativă de omor asupra soţului ei, informează, miercuri, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

„În fapt, s-a reţinut că, la data de 3 august, inculpata, în timp ce se afla în locuinţa comună cu persoana vătămată, soţul său, pe fondul consumului de alcool, a pus în executare intenţia de a suprima viaţa acesteia, aplicându-i o lovitură cu un cuţit în zona toracelui, acţiune care i-a cauzat un traumatism toracic, ce necesită 12-14 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare”, se arată într-un comunicat de presă al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, potrivit Agerpres. 

Pe 5 august, procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, iar judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Galaţi a admis cererea de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările sunt în desfăşurare pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care a avut loc fapta. Ancheta este derulată cu sprijinul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Galaţi - Serviciul de Investigaţii Criminale.

