Oameni care inspiră

Povestea lui Alex Szollo, un tânăr din Timișoara, de numai 28 de ani, pare desprinsă dintr-un scenariu de film. Demonstrează în fiecare zi că "viața bate filmul" și în ciuda unei dizabilități pe care o are încă de la naștere, care îi face aproape imposibilă mobilitatea, a reușit să fie cel mai bun student al facultății pe care a urmat-o, scrie recenzii de cărți, face traduceri internaționale și, recent, a lansat propria carte.

"Dacă mi-ar fi spus cineva în urmă cu 5 ani, să zicem, că urmează să debutez cu un roman istorico-religios care să și depășească 400 de pagini, deci să fie destul de consistent, aș fi zis că trebuie să-și facă un control", a declarat Alex Szöllö, scriitor.

Cartea lansată de Alex Szollo, "Eu Baraba", reprezintă încă o barieră pe care a el a doborât-o în drumul spre depășirea unei mentalități colective dar și în drumul spre autodepășire. Cu toate că a fost diagnosticat de la naștere cu tetrapareză spastică, o boală care i-a afectat grav mobilitatea, a demonstrat că printr-o ambiție de fier și optimism cât încape, "zidurile" sunt doar în mintea oamenilor.

"Foarte multă lume îmi spune, tu ai reușit, tu ești un învingător, tu ți-ai depășit condiția. Nu. După mine, singurul om din istoria umanității care și-a depășit condiția a fost Hristos și rămâne. Am fost învățat mereu că cei mulți nu vor adapta niciodată mediul la nevoile celor puțini și trebuie să lupt, să răzbesc și să fiu foarte, foarte hotărât să obțin ceea ce vreau, în același timp fiind cât mai discret și cât mai ...nu știu exact cum să zic, cât mai aproape de decența umană, fără să ridic pumnul în aer să spun eu sunt, eu vreau, eu am drepturi, eu trebuie să fiu respectat", a spus Alex Szöllö, scriitor.

Alex a absolvit Universitatea de Vest din Timișoara și a urmat cursurile Universității din Toronto, Canada. Determinarea, curajul și ambiția de care a dat dovadă i-a inspirat pe colegi și profesori deopotrivă.

"Mergeam în sala de sport împreună, nu a fost scutit niciodată. Era un exemplu pentru copii. El chiar dacă obosește mai repede, nu se arată niciodată", a declarat Maria Roșca, învățătoarea lui Alex.

"Am învățat de la el că trebuie să speri și să crezi în visul tău și am învățat de la el că în fiecare zi trebuie să fii fericit că vezi soarele și în fiecare zi e o zi în care poți să lupți pentru ceea ce vrei să realizezi în viață. Am învățat enorm și cred că mulți dintre colegii mei au învățat, m-aș bucura dacă mulți dintre colegii pe care Alex i-a avut, ar fi vrut să învețe", a declarat Georgiana Lungu Badea, profesor de limba franceză.

Chiar dacă este mereu dedicat și serios, Alex nu s-a dat deoparte de la tot ce caracterizează anii de liceu, spune chiar prietenul lui cel mai bun.

"Pentru mine este o inspirație continuă, continuă, fiecare zi pe care am petrecut-o alături de el. Tu de la el sau el de la tine ați copiat? Eu de la el am copiat, pentru că a depășit orice greutate a fost", a spus David Alb, prieten.

"Vocea voastră contează, faceți-vi-o auzită, fiți demni, fiți conștienți că sunteți diferiți și îmbrățișați cu toată forța lucrul ăsta. Pentru că există 2 moduri de a te raporta la ideea de a fi diferit, să te cramponezi de ea, să spui că mie nu-mi iese cutare lucru în viață pentru că sunt diferit și mi se pun piedici sau poți să spui da, uite, sunt diferit fizic vizibil, și pot să fac o diferență mare în viața cuiva și uite, voi începe chiar de azi", a declarat Alex Szöllö, scriitor.

reporter: Alexandra Marian/ operator: Mihai Pop

Etichete: