Ora de sport cu 1.400 de elevi

Chiar dacă cea mai mare școală gimnazială din județul Timiș, Școala Generală nr.7, nu beneficiază de o sală de sport, toți cei 1.400 de elevi care învață acolo au susținut vineri ora de educație fizică în curtea școlii în același timp. Împărțiți pe clase și pe activități, sub atenta supraveghere a învățătorilor și profesorilor, copiii au reușit să se coordoneze și să anime spațiul.

Ora de sport de vineri, de la școala gimnazială 7 Sfânta Maria din Timișoara, a fost una în care toți copiii, indiferent de clasă, au participat. Activitățile au început cu cei mai mici, iar pe parcurs au fost implicați și elevii din clasele mai mari.

Au jucat baschet, au alergat, au făcut concursuri, au sărit coarda și elastic. Profită de timpul care le permite să facă sport afară pentru că școala nu are sala de sport.

"E destul de fain. (reporter: Ce-ați făcut azi?) Am alergat, am făcut mersul elefantului și am mers cu mingea între picioare", a declarat un copil.

"Foarte fain. (reporter: Ce-ți place?) Îmi place când facem curse și alergăm și ne jucăm și baschet câteodată. Numai că nu-mi place să facem sport în clasă că nu putem să facem aproape deloc sport. (reporter: Și îți place în curte?) Da, îmi place."

"Încercăm să promovăm sportul sub formă de mișcare, nu doar sport de performanță. Cea mai mare problemă a noastră cu care ne confruntăm este lipsa unei săli de sport. Într-adevăr vă imaginați cum este iarna la noi când curtea nu poate fi folosită. Cu toții ne desfășurăm ora de educație fizică pe hol sau în clasă. Avem o mini sală care a fost reamenajată dintr-o clădire mai veche dar improprie pentru sport", a declarat Camelia Carolina Antal, profesor de sport.

Cu toate că Școala Generală 7 e cea mai mare unitate școlară gimnazială din Timiș, autoritățile locale nu au găsit metodele prin care să pună la dispoziție copiilor o sală de sport ca la carte.

"Încercăm și în condițiile pe care le avem să facem cât mai mult sport și să promovăm mișcarea. Ne-am adresat primăriei în mai multe rânduri. Sigur că sunt anumite probleme pe care dânșii le invocă. Lipsa de spațiu, la un moment dat se punea problema că o parte din teren ar avea probleme juridice", a declarat Loredana Palfalvi, director adjunct, Școala Generală Nr.7.

