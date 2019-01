Peste 632.000 de lei, taxe și impozite plătite de brașoveni la bugetul local

În prima zi a anului în care s-au putut plăti taxele şi impozitele, pe 8 ianuarie la sediul Directiei Fiscale s-au prezentat aproximativ 900 de persoane, care au achitat aproximativ 1.200 de impozite.

Și în acest an, pentru plata integrală, a fiecărei categorii de impozit, va exista bonificaţia de 5%, având ca termen limită data de 31 martie. Conform unei hotărâri ce a fost aprobată de Consiliul Local Brașov, din acest an, braşovenii vor plăti cu 10% mai mult la impozitul pe clădiri şi cu 15% în plus la terenuri şi maşini.

Autoturismele electrice vor fi scutite de impozit, iar cele hibrid vor beneficia de o reducere de 95% la impozit.

Etichete: