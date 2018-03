Polițist, salvatorul a doi copii

Un polițist din Hunedoara este eroul unei familii după ce i-a salvat fiul de 6 luni şi fetița de patru ani dintr-un incendiu. Lăsați singuri de părinți în casă, copiii trăiesc acum, datorită Curajului agentului, care, şi-a riscat viața pentru a salva alte două. Casa în flăcări şi fumul gros nu l-au împiedicat pe agent să intervină, chiar dacă era în timpul liber. Acum, copiii sunt în afara oricărui pericol.

”Fetița era aici în pat, și avea o lampă în mână, și plângea foarte tare, am luat-o și am scos-o afară și am dat-o la vecini, după care vecinii mi-au spus că mai este un băiețel. Era băiețelul pe spate în pat l-am luat și pe el în brațe și l-am scos afară”, povestește Tudor Darie, agent poliție.

Tudor Darie are 41 de ani. Este polițist de 18 ani. Din 2009 lucrează la postul comunal Dobra. Când casa în care se aflau fetița de 4 ani şi fratele ei de 6 luni a luat foc, agentul, deși era în timpul liber, nici măcar n-a stat pe gânduri. A intrat în casa cuprinsă de flăcări, prin fumul gros, în camera din care se auzeau plânsetele copiilor. Astăzi, cei doi frați sunt în viață datorită eroismului de care a dat dovadă.

”În acel moment nu mi-a fost frică, am acționat ca să scot copiii din casă, de la fum, de la foc”, a declarat Tudor Darie, agent poliție.

Tudor Darie este un exemplu şi pentru colegii săi, care l-au numit "omul zilei" după această intervenție.

”Din fericire cei 2 micuți sunt în afara pericolului și datorită intervenției prompte și curajului de care a dat dovadă colegul nostru”, a declarat Bogdan Nițu, purt. cuv. IPJ Hunedoara.

Rămași singuri în casă în momentul izbucnirii incendiului, copiii salvați de polițist au fost preluați de medici. Copiii sunt internați la Spitalul de Pediatrie din Deva și sunt în afara oricărui pericol.

reporter: Andrada Velciov/ operator: Tiberiu Mariș