Primăria vrea să atragă investitori în comuna Petriș

O localitate în căutare de investitori, dă la schimb angajați și teren gratuit. Vorbim acum de comuna Petriș, din județul Arad, unde primăria a pregătit un pachet inedit, care să atragă atenția investitorilor din mediul privat sau public, interesați să își extindă afacerea. Pe pagina de Facebook a Primăriei Petriș a fost postat pachetul care cuprinde informații despre avantajele unei investiții în zonă, dar și despre personalul calificat din comună. Câțiva investitori au sunat la primărie deja.

Ca să explice mai bine avantajele unor investiții în comună, Primăria Petriș a găsit o metodă ingenioasă ca să atragă atenția potențialilor investitori.

”Dacă nu vine Mahomed la munte, atunci vine muntele la Mahomed și am indexat aceste CV-uri într-o bază de date. Am realizat niște statistici pentru a afla exact ce avem la-îndemână, concret care este oferta de forțe de muncă pe raza comunei Petriș, după care am împachetat totul într-un anunț de angajare”, a declarat Irina Onescu, primarul comunei Petriș.

În schimbul a 50 de locuri de muncă, autoritățile locale promit cooperare și personal calificat în domeniul confecțiilor, al prelucrării lemnului și în comerț. În plus, oferă și spațiu pentru deschiderea punctului de lucru.

”Primăria pune la dispoziția investitorilor interesați acest teren, cu o suprafață de aproape un hectar sau alte spații construite, unde își pot amenaja birouri, totul gratuit”, relatează Mihaela Crețu, jurnalist Digi24 Timișoara.

În comuna Petriș, 50 de persoane sunt în căutarea unui loc de muncă, iar alte aproximativ 200 sunt interesate să lucreze aproape de casă.

"CV-ul comunei", lansat în spațiul virtual a atras atenția câtorva investitori și din alte domenii decât cele menționate în pachetul promoțional.

”Pe pagina de Facebook am văzut oferta de investiții, fiind una foarte atrăgătoare. Faptul că a avut CV-uri, în primul rând, și disponibilitatea de a ne furniza aceste informații, o lista cu oamenii dornici să lucreze”, a spus Elena Igna, reprezentant firmă agricultură și comerț.

Comuna arădeană Petriș are și un avantaj strategic. E situată la 25 de kilometri distanță față de autostrada Deva-Nădlac. Tocmai de aceea autoritățile locale spera sa atragă chiar și investitori din străinătate.

reporter: Mihaela Crețu/ operator: Dan Șoșdean