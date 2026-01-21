Primarul din Sfântu Gheorghe propune un referendum local pe tema taxelor și impozitelor, după protestele cetățenilor

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, a anunţat că va propune Consiliului Local organizarea unui referendum pe tema taxelor şi impozitelor, în data de 1 martie, pe fondul nemulţumirilor apărute în rândul cetăţenilor în urma majorării acestora.

Antal Arpad a spus că unele persoane „amplifică tensiunea” creată în jurul acestui subiect, cu scopul de a dezbina comunitatea, adăugând că referendumul „nu are miză politică”, ci urmăreşte clarificarea situaţiei şi obţinerea unei soluţii acceptate de majoritatea comunităţii. El a precizat că, prin acest referendum, cetăţenii vor putea alege între trei variante:

să rămână sistemul în care impozitele pe clădiri sunt la minim, iar cele auto la maxim;

să existe o cale de mijloc, unde creşte în egală măsură şi impozitul pe clădiri şi cel auto;

sau să ajungă totul la minim, „ştiind că acest lucru vine la pachet cu renunţarea la anumite programe, facilităţi şi investiţii”.

„De când sunt primar, pentru mine a fost întotdeauna cel mai important să păstrăm unitatea comunităţii, să nu permitem ca nişte tensiuni stârnite artificial să stea între noi, ca Sfântu Gheorghe să rămână un oraş în care nu luăm decizii unii împotriva altora, ci unii pentru ceilalţi”, a adăugat Antal Arpad.

Alianţa Maghiară din Transilvania a demarat recent o campanie de strângere de semnături la nivelul municipiului Sfântu Gheorghe pentru revizuirea nivelului taxelor şi impozitelor locale, pe care le consideră excesiv de mari.

Preşedintele organizaţiei judeţene, Kolcza Istvan, a declarat, pentru AGERPRES, că actuala politică fiscală pune o presiune prea mare atât asupra persoanelor fizice, cât şi asupra mediului de afaceri, prin urmare se solicită revizuirea hotărârii Consiliului local şi reducerea taxelor şi impozitelor locale la nivelul minim permis de lege.

Campania de strângere de semnături se va desfăşura până la data de 15 februarie, atât online, cât şi fizic, la sediul organizaţiei din municipiul Sfântu Gheorghe, de pe strada Banki Donat nr. 36.

În cursul zilei de luni, peste 100 de persoane au protestat în faţa Primăriei Sfântu Gheorghe faţă de majorarea taxelor şi impozitelor locale, susţinând că noile taxe pun o presiune suplimentară asupra populaţiei şi vor afecta semnificativ nivelul de trai.

Primarul a venit în faţa protestatarilor pentru a le explica motivele care au stat la baza deciziei de majorare a impozitelor, subliniind că impozitele pe locuinţe pentru persoanele fizice au fost stabilite la nivelul minim permis de lege, aşa cum a fost în ultimul deceniu, şi că modificările privind alte categorii de taxe sunt legate de schimbările aduse Codului Fiscal şi de angajamentele asumate de România prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Antal Arpad a demarat marţi o serie de întâlniri cu cetăţenii pentru a le explica situaţia, următoarea urmând să aibă loc joi, de la ora 17:00, la Hotelul Fidelitas din Sfântu Gheorghe.

Editor : M.I.