Protest în fața Penitenciarului Arad

Protest în fața Penitenciarului din Arad. Angajații sunt revoltați pentru că muncesc peste program, iar orele suplimentare nu sunt plătite. Situația este cu atât mai gravă cu cât instituția se confruntă cu un deficit major de personal. Mai exact, Penitenciarul are nevoie de aproape 150 de persoane pentru a face față orelor de program. Angajații susțin că dacă cerințele nu le vor fi respectate vor continua pichetul și în curând vor refuza să lucreze ore suplimentare.

Angajații s-au strâns în fața Penitenciarului din Arad la primele ore. Printre nemulțumiri se numără condițiile grele de muncă, dar și neplata orelor suplimentare. Nici grațierile nu le vor ușura programul de lucru, spun angajații nemulțumiți.

„Pai da e un stres în plus, și plus că duce la o uzură și psihică și fizică și apar tot felul de boli profesionale care în timp duc la o uzura. Nu cred că ne ajuta grațierile, pentru că o parte din ei la așa-zisa grațiere care a avut loc, cu condiții conforme și neconforme acea lege data in 2017 nu ajută cu nimic, pentru că mulți din ei vor recidiva clar” spun angajații.

În plus, Penitenciarul din Arad se confruntă cu o lipsă gravă de personal. De 150 de angajați ar avea nevoie instituția pentru a putea face față programului de lucru.

Angajații de la Penitenciarul Arad spun că vor continua protestele dacă autoritățile nu vor lua măsuri pentru îmbunătățirea programului de lucru. De asemenea, anunță că vor refuza să lucreze orele suplimentare.

Redactor: Alina Strugariu / Operator: Cristian Kovacs

