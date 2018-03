Protestul presei împotriva primarului

Jurnaliștii din Timișoara protestează - este o acțiune fără precedent în democrația din România. Reprezentanţii a 15 publicații din orașul de pe Bega, ziare, site-uri de ştiri, posturi TV sau radio, cu toţii au semnat un comunicat de presă prin care acuză atitudinea primarului Timișoarei, care şi-a făcut un obicei din a jigni jurnaliștii prezenți la conferințele sale de presă. Ultima picătură care a umplut paharul mass media a fost comparația dintre jurnaliști şi prostituate. Subiectul a ajuns și în presa internațională.

În cei aproape 6 ani de când este primar, Nicolae Robu a numit presa mizerabilă, aservită, le-a spus jurnaliștilor că nu îi ajung la șireturi, că trăiesc din taxa pe asmuțire, iar la ultima conferință de presă a folosit cuvântul „prostituție". Atunci mai mulți jurnaliști au părăsit sala în semn de protest.

„În opinia noastră, toate aceste atacuri la adresa jurnaliștilor reprezintă o încălcare a normelor europene de comunicare și o formă de intimidare și încălcare a libertății de exprimare a mass media. Ne solidarizăm astfel, reprezentanții presei timișorene, într-un demers comun ce își propune să apere dreptul jurnaliștilor de a pune întrebări persoanelor publice și de a critica activitatea acestora" - Sursa: Comunicatul de presă al ziariștilor.

”Cred că un om care pretinde că respectă legea şi care pretinde că are respect faţă de orice om ar trebui să se comporte puţin altfel. E un limbaj total necivilizat, nepermis pentru cineva care face paradă de diplome şi titlul universitare. Nu ne respectă, pur şi simplu nu ne respectă”, a declarat Otilia Ghiţescu, jurnalist.

”Până acum am reușit să trecem peste injuriile şi invectivele pe care le aruncă primarul Timișoarei, din dorința de a informa corect cititorii noștri. Însă s-a ajuns la un nivel suburban al limbajului peste care am decis să nu mai trecem”, a declarat Bogdan Marta, jurnalist.

Şi Digi24 Timișoara s-a lovit de violența verbală a edilului șef. Acesta ne-a numit penibili pentru că l-au deranjat, de exemplu, întrebările legate de prăbușirea porții de intrare în oraş, de pe Calea Lugojului, structură modernizată cu 50.000 de euro, la cererea primarului. Totul, după ce acolo, murise un om.

Mai mulți parlamentari de Timiş, dar şi fostul premier Sorin Grindeanu acuză comportamentul abuziv al primarului Timișoarei.

”Cred că e bine să facă un pas înapoi şi să îşi ceară scuze în faţa timișorenilor pentru atitudinea pe care a avut-o. Presa în Timişoara, în România, în lume se face pentru cei care sunt guvernați, nu pentru cei care guvernează”, a declarat Sorin Grindeanu, fost premier.

„Timișoara înseamnă, pentru toată țara civilizație, toleranță, demnitate. Am ajuns să ne știe țara pentru un primar care agresează verbal presa. E inadmisibil! Domnule primar Robu, dacă vă lasă nervii poate aveți nevoie de un concediu. Definitiv", a scris pe Facebook parlamentarul Cătălin Drulă.

Un parlamentar vrea chiar să schimbe legea şi să introducă testarea psihologică regulată a primarilor.

Edilul şef îşi păstrează poziția faţă de jurnaliști, pe care și-a expus-o, aşa cum ne-a obișnuit, pe Facebook.

„În opinia mea, așa cum nu oricine care bate o minge pe un maidan poate pretinde că e fotbalist, tot la fel nu oricine scrie / vorbește pe te miri unde este jurnalist! Tocmai de aceea, eu am vorbit despre "presa nepresă", "jurnaliști nejurnaliști", "prostituție" etc. Și, mai consider eu, că EU respect cu adevărat presa și jurnaliștii fără ghilimele, tocmai neconsiderându-i în aceeași oală, cu tot felul de indivizi și individe -unele de-a dreptul țațe!", a scris Nicolae Robu pe pagina sa de Facebook.

Despre protestul jurnaliștilor din Timișoara fața de derapajele verbale ale primarului au scris şi Dailymail, Fox News, Seattle Times, National Post.

Demersul jurnaliștilor timișoreni se adresează Comisiei de Etică a PNL, comisiilor pentru cultură și mass media din Parlamentul României, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, dar și ONG-urilor care apără libertatea de exprimare și libertatea presei.

reporter: Caterina Ledrer/ operator: George Ştefăniţă