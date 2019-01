Râșnovul a pierdut momentan o atracție turistică 

Sărbătorile nu au adus prea multă bucurie turiștilor din Râșnov. Liftul pe plan înclinat nu mai oferă o priveliște de poveste celor care urcă la cetate. Din cauza une piese defecte, iubitorii de istorie și natură sunt nevoiți să ocolească pe altă rută pentru a ajunge la cetate. Mulţi turişti renunţă să mai viziteze edificiul.

Cu trenulețul turistic sau pe jos, sunt singurele opțiuni pe care le au turiștii pentru a vizita cetatea Râșnov. Încă din 22 decembrie, liftul pe plan înclinat nu mai funcționează, iar întinderea oraşului nu mai poate fi admirată până când noua piesă, care costa doar 200 de euro, nu va veni din Elveţia. Unic în ţară, ascensorul cu cremalieră aşteaptă să fie reparat în aproximativ două S?pt?mâni.



"După cum observaţi este demontat capacul de la tabloul de comandă al uşilor, urmând ca acea piesă să fie montată în momentul în care o s-o primim", Elena Nan, administratorul liftului.

"Ar fi mult mai uşor, ar fi o privelişte mult mai frumoasă şi cu tractorul e frumos, dar ar fi mult mai ok", turist.

"Ne-ar fi tentat, dacă am fi ajuns prima dată la lift şi ar fi mers, am fi venit cu el", turist.

"E o opţiune cât de cât faină pentru cei care vor să diversifice", turist.

Pentru vizitarea cetății cu trenulețul, turiștii plătesc 5 lei de persoană, în schimb pentru o plimbare de 50 de secunde cu o priveliște de vis, plăcută ochilor, aceștia trebuie să achite 6 lei pentru cei mici și 12 lei pentru adulți.

"Abia pe 31 am constatat, firma de mentenanţă, care este firmă din Braşov, a descoperit care este piesa de vină S-a făcut pe 3 ianuarie comanda în Elveţia şi aşteptăm să sosească", Elena Nan - administrator lift.

Nici numărul turiştilor nu a rămas la fel. Conform statisticilor, anul acesta s-au înregistrat în jur de 900 de turişti în luna decembrie, comparativ cu anul trecut, când au fost vândute aproximativ 3000 de bilete.

"La ora actuală s-a luat legătura destul de greu cu reprezentanţii din Elveţia, pentru că e de construcţie elveţiană liftul respectiv . Sigur că a afectat în primul rând, turistul şi după aceea, oraşul Râşnov, primăria oraşului Râşnov", Mariana Ducar - viceprimar

Anul trecut Cetatea Rasnov a fost vizitata de peste 450.000 de turisti. Jumatate din ei au urcat folosind ascensorul inclinat.

Reporter: Teodora Puzdrea

Operator: Dan Dascălu

Etichete: