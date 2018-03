Studenți străini în agronomia românească

Costurile și de 3 ori mai mici decât în alte state din vestul Europei îi aduc pe tinerii străini să studieze agronomie în România. Aşa se face că în fiecare din ultimii 7 ani, numărul studenților străini care învață la Universitatea de Științe Agricole din Timișoara, a crescut cu cel puțin 10%. Cei mai mulți dintre aceștia, 70%, au optat pentru facultatea de medicină veterinară.

Daniele Lopresta un tânăr italian, în anul 5 de studiu la Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara. Spune că a ales această universitate și pentru că bugetul nu i-ar fi permis să își continue studiile în alte țări vest europene.

"Am și căutat universitate în Spania, Anglia, Franța și nu, n-aveam cum să plătesc atâta. În jur de 10 mii de euro pe an. Și aici? Aici, la grupa de engleză era 3100 de euro. Dar aici, nu zic că costurile nu sunt mari, dar bugetul familiei mele a fost ok pentru experiența asta”, a declarat Daniele Lopresta.

În urmă cu 7 ani erau doar 6 studenți străini la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara. Acum, sunt 164.

La Universitatea de Științe Agricole din Timișoara învață tineri din 21 de țări.

"Cea mai mare comunitate de studenți străini din cadrul universității noastre este reprezentată de studenții din Italia, 55. Urmează colegii din Serbia, Israel, Grecia, Germania, Franța, Spania, țările UE în special", a declarat Sorin Stanciu, prorector al Universității de Științe Agricole din Timișoara.

Toți aceștia tineri străini care învață în România sunt, la un moment dat, ambasadori ai României, este de părere ministrul Românilor de Pretutindeni, Natalia Intotero, prezent astăzi la Timișoara. Așa cum sunt și studenții români din afara țării. Dar câți "ambasadori" are România pretutindeni, deocamdată nu se știe, cel puțin de la nivelul ministerului.

"Poate fi demarat un studiu de cercetare sociologică pentru a vedea aproximativ numărul acestora. Deci nu știm acum? Nu, nu, nu știm clar că nu toți s-au declarat", a declarat Natalia Intotero ministrul Românilor de Pretutindeni.

Un an de studiu la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara costă între 800 și 3.500 de euro, iar în străinătate poate să ajungă și la 10 mii de euro.

reporter: Alexandra Marian/ operator: Dan Petcu