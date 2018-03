Timișoara | Școală vizitată virtual

După modelul resorturilor de lux și al muzeelor naționale, care pot fi admirate din confortul casei prin intermediul circuitelor online, o școală din Timișoara și-a creat propriul tur virtual. Unitatea de învățământ își prezintă dotările și atrage părinții care chiar în această perioadă înscriu copiii în clasa pregătitoare.

Imaginile care creează impresia că te afli în sala de clasă fac parte din turul virtual creat pentru prezentarea școlii gimnaziale numărul 19 din Timișoara. Este printre puținele din țară care au adoptat și acest model de prezentare și singura de până acum din județ. Smaranda Pliuță, mama unui fost elev al școlii este cea care a realizat, pro-bono, turul virtual al școlii cu ajutorul fotografiilor panoramice.

”A însemnat realizarea fotografiilor propriu-zise, aproximativ 2 zile de muncă pentru fotografiat și bineînțeles munca din spatele calculatorului. față de o fotografie normală cele panoramice te poartă prin poveste ca și cum ai fi în acel loc și în acel timp", a declarat Smaranda Pliuță, realizatorul turului virtual.

Modelul inedit de prezentare a fost creat pentru părinții care vor să cunoască școala, însă timpul nu le permite să îi treacă pragul. Turul virtual al școlii cuprinde săli de clasă, laboratoare, sala de sport și bibliotecă.

"Am constatat că e util și pentru cei care doresc acum să își înscrie copiii în clasa pregătitoare am pornit de la anumite idei preluate din mediul online pentru că nu noi am inventat acest lucru, ci am văzut cum alte instituții de cultură și nu numai se promovează în acest mod", a declarat Claudiu Muntean, directorul școlii 19 din Timișoara.

Turul virtual al școlii 19 din Timișoara este disponibil la adresa vrhub.ro.

reporter: Alexandra Marian/ operator: George Ştefăniţă