Timișoara | Un an de la furtuna devastatoare

17 septembrie 2017 este data la care Timișoara era măturată de o furtună extrem de violentă, nemaivăzută până acum în România. Rafalele de vânt care au suflat și cu 100 de kilometri pe oră au semănat teamă printre locuitorii urbei. Peste 60 de oameni au fost răniți, iar 5 au murit în județul Timiș și in Timișoara. Printre ei și Vlad Baici, un tânăr în vârstă de 24 de ani peste care s-a prăbușit poarta de intrare în Timișoara, de pe Calea Lugojului. De un an, se tot caută vinovații. Nimeni nu și-a asumat vreo greșeală sau o eroare de execuție. A fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar 8 suspecți, ale căror nume nu a fost făcute publice, sunt cercetați. La un an de la furtuna, care a schimbat și a luat vieți, s-a lansat sistemul de avertizare a populației in situatii de urgenta, RO-Alert. Odata conectat la sistem, pe telefonul mobil vor veni avertizari de fenomene meteo periculoase, inundatii grave si alte situatii extreme.

redactor: Iulia Pop

