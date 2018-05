Timișoreni admiși la Harvard şi Cambridge

Tinerii cu potențial pleacă din țară - încă un exemplu vine de la Timișoara. Doi dintre elevii de 10 ai Liceului „Grigore Moisil" au fost admiși deja la universități de top din lume - Cambridge și Harvard - înainte să aibă rezultatele de la Bacalaureat. Mai mult decât atât, unul dintre ei beneficiază și de finanțarea studiilor în proporție de 90%.

Raluca Vlad și Radu Suciu sunt liderii generației lor de absolvenți, la Liceul „Grigore Moisil" din Timișoara. În câteva luni pleacă la facultate, în Statele Unite ale Americii, respectiv Marea Britanie. Raluca a fost admisă la 5 universități de top din lume. A ales să urmeze Harvardul.

"Am decis că toată experiența Harvard va fi una mai complexă și mai benefică pentru mine. (reporter: Ce vei face acolo?) Computer Science. Informatică. Universitățile din SUA oferă burse școlare pe criterii financiare, nu neapărat pe rezultate școlare. Universitatea îmi acoperă 90% din cheltuieli. Mi se pare foarte costisitor și voi investi foarte mult timp, energie și resurse materiale în a urma o universitate din străinătate și mi se pare că toate acestea nu ar fi necesare dacă mi-aș dori o carieră în România", a declarat Raluca Vlad, elevă la Liceul „Grigore Moisil" din Timișoara.

Taxa de studiu, la Harvard, se ridică la aproape 80 de mii de dolari pe an, un preț pe care însă universitatea îl va suporta pentru Raluca. Procedurile pentru admiterea ei acolo au început încă din urmă cu un an, iar rezultatul nu a surprins pe nimeni.

"Pur și simplu mi s-a părut natural ca ea să aplice într-o partea sau alta datorită faptului că aceste calități ale ei matematice, care sunt puternice și dovedite prin rezultate extraordinare la fazele naționale și ale concursurilor de matematică", spune George Georgescu, profesor de matematică.

Radu Suciu este pasionat de vorbitul în public și a reprezentat țara noastră într-o competiție internațională de profil. A contat și asta atunci când reprezentanții Universității Cambridge au decis că îl doresc ca student.

"A fost concurență destul de mare, la colegiul la care am aplicat eu au fost undeva între 150 și 175 de oameni și am aplicat pe 6 locuri. Eu am luat la un moment dat în considerare, pentru foarte scurt timp opțiunea de a studia dreptul în România. Am interacționat cu avocați care lucrează în România și au terminat facultățile de drept și din păcate experiențele prin care au trecut mi-au întărit mai degrabă convingerea că trebuie să plec în afară dacă vreau să nu am nevoie de alți factori de gen pile ș.a.m.d", povestește Radu Suciu, elev la Liceul „Grigore Moisil" din Timișoara.

"Suntem foarte mândri de ei, foarte bucuroși că au ajuns acolo și mândria noastră derivă din faptul că am reușit să punem o piatră la temelia cunoștințelor lor. Un pic de tristețe pentru că nu se vor întoarce în țară, aleg să rămână acolo, să lucreze în continuare dar am contribuit la formarea lor ca oameni și asta ne face foarte mândri", a declarat Ecaterina Nechitescu, profesor de engleză.

Taxa pentru un an de studiu la Cambridge înseamnă aproape 10 mii de lire sterline, costuri pe care Radu Suciu le acoperă printr-un împrumut guvernamental.

reporter: Alexandra Marian/ operator: Dan Petcu