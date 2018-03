Un medic pentru țară

Aproape 15 mii de medici români au pus halatele în cui în ţară şi au plecat să-i trateze pe alții. Principalul motiv: lipsa banilor. Sunt însă şi doctori care nu doar că au rămas acasă, dar s-au stabilit într-un loc de care oamenii fug: satul. Doctorul Raul Suciu a deschis un cabinet medical într-o localitate care nu mai avea medic de două decenii.

Cu zâmbetul pe buze – așa își întâmpină pacienții, medicul Raul Suciu. De 2 ani și jumătate este medic în comuna Ohaba Lungă, din Timiș. Nu a fost o întâmplare, a fost o alegere chiar dacă ofertele de muncă din afară țării nu au lipsit.

”Am dorit să practic medicina de familie la sat pentru că așa am simțit că pot să fiu mai aproape de oameni, ajutându-i, la fel cu și eu am fost ajutat la rândul meu. Pentru mine, încă din primul an de facultate și gândul cu care am intrat la facultatea de medicină a fost acela de a fi medic de familie la sat. Asta m-a atras și pe parcursul facultății chiar dacă au fost anumite specialități, anumite secții care m-au atras, totuși am rămas la această opțiune”, a declarat Raul Suciu, medic de familie.

Câtă vreme practici medicina cu profesionalism și responsabilitate, nu contează dacă ești la sat ori la oraș, crede Raul Suciu. Tot el este de părere că resurse pentru tratarea pacienților există și la sat, dacă și specialistul se implică.

”Am încercat să fac rost de cât mai multă aparatură medicală necesară într-un cabinet de medicină de familie. În mod special am dorit și am reușit să achiziționez un aparat ecograf. E un lucru util atât pentru mine ca medic în consultații, în diagnostic cât și pentru pacienți, care nu mai sunt nevoiți să se deplaseze până la oraș să facă ecografie. Acest aparat l-am luat din fonduri proprii, o parte din ei și o mare parte din donații”, a declarat Raul Suciu, medic de familie.

În cei 2 ani și jumătate de când este medic la Ohaba Lungă, Raul Suciu a întâmpinat situații în care nu i-a fost prea mult să cumpere și medicamente pentru oamenii din sat care nu aveau posibilitatea să ajungă la o farmacie.

”Încerc medicamentele care sunt mai uzuale, care se folosesc mai frecvent mai ales în sezonul ăsta rece, să le pun la dispoziția pacienților, aici, la cabinet, în măsura în care pot, din fonduri proprii. Nu e foarte ușor pentru toți să meargă la farmacia din comuna vecină sau la oraș ca să le achiziționeze”, a declarat Raul Suciu, medic de familie.

Implicarea tânărului medic nu a trecut neobservată de oamenii din sat.

”Venim ca și când am fi în familie, nu ca și când mergem la medic. Ne simțim foarte apropiați și chiar e un medic extraordinar. Noi ne bucurăm că e la noi în sat, chiar era nevoie.(Reporter: n-ați avut până atunci?) Era în comuna apropiată, era un medic de familie dar aici nu a mai fost de ...”, a declarat un pacient.

Cabinetul medical din Ohaba Lungă a stat închis mai bine de 2 decenii. Până în 2015, când a fost preluat de Raul Suciu.

”Nu mai trebuie să facem kilometri, venim, domnul doctor ne primește foarte frumos, ne vorbește foarte frumos și la orice oră și o spus să îl sunăm și noaptea dacă avem probleme”, a spus un pacient.

”Jos pălăria. Mulți ne-or părăsit, or plecat, noi nu avem numai la Bethausen. E foarte bun. O venit și la domiciliu, și la cerințele mele, o venit tot timpul. Nu am ce să obiectez”, a declarat al pacient.

Medicul de familie Raul Suciu consultă și tratează aproape 600 de persoane din cele 4 sate care formează comuna Ohaba Lungă.

