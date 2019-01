Vântul a oprit urcarea în Postăvaru

Situaţie fără precedent în acest sezon de iarnă în Poiana Braşov. Din cauza vântului puetrnic instalaţiile pe cablu care duc către Vârful Postăvaru au fost închise. Singurele pârtii pe care s-a putut schia au fost cele de la baza muntelui, unde au funcţionat teleschiurile şi telescaunele. Doar că cele mai multe dintre acestea sunt pentru începători.

Decizia de a opri instalaţiile pe cablu toată ziua a fost luată pentru prima dată în acest sezon de iarnă. De vină au fost rafalelele de vânt din vârful muntelui care au avut viteză foarte mare. Astfel telecabinele Capra Neagră şi Kantzel, dar şi telegondola, au fost oprite. Mulţi turişti au venit de la sute de kilometri pentru a face câteva ture pe cel mai mare domeniu schiabil din ţară. Nu au avut ce face decât să se mulţumească cu pârtiile uşoare.

"Vii până aici, cheltui bani, plăteşti la hotel foarte mult şi nu poţi să schiezi. Am vrut să văd cum e să schiezi şi în Poiană. Am zis să vedem cum e şi la noi în România. Ce să facem? Ne plimbăm, facem poze, punem pe Facebook şi zicem că am fost la schi", turist.

"Şi ieri tot aşa a fost. La 11.30 au dat drumul. S-a stat la coadă la telecabină în jur de o oră şi 20, o oră jumate. Chiar e bătaie de joc", turist.

"Cel mai bine mergeţi în alte părţi unde lumea e serioasă şi îşi face treaba. Nu veniţi la Poiană la schi aici că nu are rost", turist.

"Turiştii care au experienţă pot schia pe Lupului, partea inferioară. Trebuie să schieze cu atenţie pentru că pe o parte din pârtie se desfăşoară Cupa Corona. Trebuie să respecte delimitările şi să nu intre pe pârtia de schi pentru că aceea este pregătită pentru competiţie şi există riscul unor accidente pnetru că se schiază cu o viteză mult mai mare", Sorin Toarcea - purtător de cuvânt Primăria Braşov.

Singurele care au fost pline astăzi au fost pârtiile pentru începători. Cele mai abrupte au fost mai goale ca niciodată. Cu toate acestea, s-au găsit şi temerari care să Urce pe jos.

" Foarte bine, schiem pe ăstea de mai jos", turist.

Mai mult, un concurs de schi a trebuit să se mute din cauta faptului că pe pârtia unde trebuia să se ţină nu se mai putea urca cu nicio instalaţie pe cablu.

"Muntele este deschis tuturor celor care vor să urce pe munte înafara instalaţiilor de transport pe cablu. Sunt destui care fac acest lucru pe piei de focă, pe picioare, cu schiurile în spate, cu board-ul în spate. Nu le pot spune nimic decât să fie atenţi", Dorin Drăgoi - administrator domeniul schiabil Poiana Braşov.

În Poiana Braşov şi Masivul Postăvaru sunt în total 11 instalaţii de urcat pe cablu. Dintre acestea astăzi au funcţionat doar Telescaunul Lupului şi teleschiurile Bradul şi Stadion.

Reporter: Sorin Secli / Operator: Ionuţ Tenie

