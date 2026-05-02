Zeci de proiectile explozive au fost descoperite din întâmplare într-o comună din judeţul Iaşi

Foto: ISU Iaşi
Avertismentul experților

O echipă de pirotehnicieni ieşeni a transportat şi depozitat în condiţii de siguranţă 71 de proiectile perforante şi 21 de proiectile explozive, muniţia fiind descoperită în timpul săpăturilor pentru realizarea unui gard, în localitatea Holboca, din judeţul Iaşi, informează sâmbătă autoritățile.

„Astăzi, 2 mai 2026, în urma unui apel primit în Dispeceratul integrat ISU – SMURD – SAJ Iaşi, a fost semnalată descoperirea unor elemente de muniţie, ca urmare a unor lucrări de construcţii desfăşurate în localitatea Holboca, pe strada Câmpului. Muniţia a fost descoperită în urma efectuării unor săpături pentru realizarea unui gard”, informează ISU Iaşi, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, la locul solicitării a fost direcţionată echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi, formată din doi subofiţeri. Ulterior, pentru eficientizarea intervenţiei, a fost trimisă în sprijin şi o autospecială destinată transportului muniţiilor, cu echipajul aferent.

În urma operaţiunilor desfăşurate, au fost identificate şi ridicate în condiţii de siguranţă 71 bucăţi proiectile perforante trasoare, calibru 75 mm şi 21 de bucăţi proiectile explozive, calibru 75 mm.

Muniţia a fost transportată şi depozitată în vederea distrugerii ulterioare, în condiţii de maximă siguranţă, mai precizează ISU Iaşi.

Potrivit sursei citate, intervenţiile pirotehnice sunt unele „dintre cele mai complexe şi periculoase misiuni” desfăşurate de pompierii militari, fiecare operaţiune fiind executată „cu maximă precauţie, rigoare şi responsabilitate”, întrucât manipularea muniţiilor neexplodate „implică riscuri majore”.

„Pentru specialiştii pirotehnişti, nu există loc de greşeală – orice eroare poate avea consecinţe fatale. Profesionalismul, experienţa şi respectarea strictă a procedurilor sunt esenţiale pentru ca astfel de misiuni să se încheie în siguranţă, atât pentru echipele de intervenţie, cât şi pentru comunitate”, adaugă ISU Iaşi.

Potrivit pompierilor, cetăţenii au obligaţia să anunţe de urgenţă descoperirea elementelor de muniţie la numărul unic 112, fiind „strict interzisă” atingerea, lovirea, mişcarea sau transportul acestora.

„Zona în care au fost descoperite trebuie marcată şi securizată până la sosirea echipajelor specializate. Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini intervenţia, de a asigura delimitarea şi paza zonei, precum şi informarea populaţiei din proximitate.

Executanţii lucrărilor trebuie să sisteze imediat activităţile în zonă şi să respecte indicaţiile forţelor de intervenţie. Respectarea acestor măsuri este esenţială pentru prevenirea producerii unor evenimente cu consecinţe grave asupra vieţii şi bunurilor”, mai arată ISU Iaşi.

